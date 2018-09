Nicoleta Pauliuc: PNL cere demisia ministrului de Interne

Vicepreședintele Comisiei de apărare a Senatului, Nicoleta Pauliuc (PNL), a solicitat demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a acțiunilor întreprinse de forțele de ordine la protestul din 10 august din Piața Victoriei și a apreciat că întrebările din cadrul audierilor de marți din comisie au rămas fără răspunsuri."Reprezentanții PNL i-au cerut demisia ministrului de Interne, în situația în care, în octombrie, la Bruxelles, se va ajunge ca reprimarea violentă a manifestărilor din 10 august să contribuie la activarea articolului 7 (din Tratatul UE - n.r.). Am avut (în comisie - n.r.) reprezentanți ai unor instituții responsabile cu activitate în domeniul securității naționale, dar, cu părere de rău, am asistat la o reducere a democrației, așa cum a afirmat și doamna prim-ministru ca și obiectiv al guvernării PSD, în sensul că întrebările noastre au rămas răspunsuri. Am fost trimiși la site-ul ministerului și ni s-a pus în vedere că sunt informații clasificate, că foarte multe întrebări și informații fac obiectul unor cercetări penale. Drepturile și libertățile cetățenilor nu sunt de negociat. Am solicitat această întrevedere în ideea că anumite întrebări care sunt în spațiul public vor primi răspunsul. Ne pare rău, astăzi nu a fost lăsată comisia să-și desfășoară activitatea așa cum ne-am fi așteptat. (...) Astăzi nu am avut o activitate de lămurire a comisiei, ci doar s-a încercat evitarea anumitor răspunsuri și, mai mult, decizia CExN al PSD s-a văzut astăzi în activitatea comisiei. Li s-a spus: 'Veniți, faceți prezența și atât'", a spus Pauliuc.Ea a apreciat că prin împuternicirea colonelului Ionuț-Cătălin Sindile ca inspector general al Jandarmeriei Române "ai un sentiment că i s-a adus o recunoaștere a meritelor lui".Referindu-se la ordinul de intervenție, Pauliuc a precizat: "Ce ne-a interesat pe noi, ca senatori, a fost să stabilim dacă acest ordin semnat ulterior a acoperit, din punct de vedere juridic, intervenția. S-au prevalat de faptul că aceste informații sunt clasificate și că este începută urmărirea penală, care are ca obiect tocmai acest ordin de intervenție. Este un ordin clasificat. Eu aș lăsa organele statului să dea o soluție. Nu aș vrea să mă pronunț, în condițiile în care există o anchetă în curs. Nu cunoaștem toate elementele".Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, șefii din Jandarmerie Laurențiu Cazan și Ionuț-Cătălin Sindile au fost audiați, marți, în Comisia de apărare a Senatului, în legătură cu protestul din Piața Victoriei care a avut loc în august, scrie romaniatv.net