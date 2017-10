Nicoleta Luciu şi Bambi l-au lansat pe Marian Iordache în cursa pentru Primăria Medgidia

Nicoleta Luciu și Bambi l-au lansat pe Marian Iordache în cursa pentru Primăria Medgidia

Seria lansărilor liberale a continuat cu cea de la Medgidia, acolo unde liderii județeni, dar și de la centru au fost prezenți, la finalul săptămânii trecute, pentru a-l susține pe Marian Iordache în cursa pentru primărie. Astfel, la evenimentul organizat vineri seara în Medgidia, sute de locuitori au ieșit în centrul municipiului pentru a-și exprima susținerea față candidatura fostului vice-primar, Marian Iordache. Interpreți din muzica ușoară autohtonă, dar și din cea populară au făcut atmosferă în rândul celor prezenți vineri seara, în centrul Medgidiei, în zona Casei de Cultură Lucian Grigorescu. Pe scenă au urcat Direcția 5, Nicoleta Luciu, Bambi, Alina Sorescu și Ileana Ciuculete. Și pentru că lansarea a avut culoarea liberalilor, zeci de baloane galbene, confetti, șepci și tricouri au împânzit zona, mai ales spre bucuria celor mici. De menționat este faptul că vicepreședintele PNL, senatorul Puiu Hașotti, președintele Organizației Județene a partidului, George Dragomir, precum și deputatul Andrian Mihei au ținut să sublinieze că, în cursa pentru șefia administrației publice locale din Medgidia, Iordache se bucură de sprijinul necondiționat al PNL. „Pe Marian Iordache îl despart doar câțiva pași de primărie. Am întrebat în jur de 50, 60 de medgidieni dacă îl vor vota, iar ei mi-au răspuns fără ezitare, da. Eu sunt convins că, la alegerile locale din acest an, îl vor vota cu toții”, a declarat Hașotti. Nici actualii edili liberali din alte orașe nu au lipsit de la eveniment: primarul Hârșovei, Ionel Chiriță, cel din Cernavodă, Gheorghe Hânsă, dar și gospodarul șef din Cogealac, liberalul Ioan Soare au fost prezenți, vineri seara, în cadrul lansării oficiale a lui Iordache. Vântul schimbării Și pentru că fiecare lansare a candidaților PNL a fost marcată de o melodie celebră, liberalii din Medgidia au vibrat la unison cu locuitorii urbei pe celebra piesă a trupei Scorpions, „Wind of change”. De asemenea, trebuie precizat că Iordache și-a prezentat, odată cu platforma-program a campaniei sale, și echipa de consilieri locali pe mâna cărora merge în viitorul mandat. Astfel, printre liberalii apropiați fostului viceprimar se numără managerul Spitalului Municipal Medgidia, doctorul Stere Bușu, inginerul Sorin Țuțuianu, liderul tineretului liberal din Medgidia, Cosmin Bălăceanu, Doina Popescu, contabil în cadrul ConsumCoop Medgidia, dar și politicieni mai tineri, precum juristul Adi Pavel. Din acest punct de vedere, candidatul PNL la primăria Medgidia a declarat: „Mi-am dorit să formez o echipă de consilieri locali care să funcționeze în armonie, mai exact, să am alături atât oameni cu o îndelungă experiență administrativă, dar și tineri pe care să mă pot baza”. În același timp, Iordache a explicat că, în ceea ce privește obiectivele prioritare pe care le are în vedere pentru mandatul de primar, acestea se referă la „construcția de locuințe pentru tineri, la înnoirea platformei industriale din Medgidia, dar și la crearea unei noi zone de dezvoltare economică, situată în sudul localității”. Mai mult decât atât, liberalul cu un trecut de 13 ani în administrația publică locală a promis și că „cetățenii orașului vor avea din nou liniște și siguranță”, acesta fiind, de altfel, și unul dintre sloganurile campaniei electorale: „Siguranță și respect pentru fiecare. Iordache primar și consilierii PNL”. Cât despre calitățile care, în opinia sa, repre-zintă un atuu de necontestat pentru mandatul de primar, Iordache a afirmat: „Este vorba de două calități importante: aceea că ascultăm vocea oamenilor și, apoi, faptul că reacționăm cu inteligență și suflet la nevoile lor”.