Nicolae Matei: "Vreau să facem un partid al năvodărenilor"

Duminică în noapte, cu un impresionant foc de artificii, s-au încheiat trezi zile de distracție și voie bună la Năvodari. Cei mai tari artiști ai momentului au încins atmosfera, făcând din sărbătoarea orașului Năvodari un eveniment de atracție turistică pe litoralul românesc. Pe scena amenajată a urcat duminică seara și primarul Nicolae Matei, însoțit de echipa sa de consilieri locali, care a promis năvodărenilor că nu va lăsa orașul pe mâna străinilor.În week-endul trecut, Năvodariul a petrecut trei zile și trei nopți alături de artiști și formații de top in România. Vescan, Alina Eremia, Iulia Pușchilă, Denisa, Mioara Velicu, Nicu Albu, Speak, Mihai Trăistariu, Ionuț Galani sau Cabron au fost doar câțiva dintre responsabilii cu distracția. Ca în fiecare an, pe scenă a ur-cat și primarul orașului, Nicolae Matei, care a transmis mesajul administrației locale către năvodăreni.Mai întâi, edilul i-a chemat pe scenă pe cei care fac parte din echipa Năvodari: consilierii locali și viceprimarul Florin Chelaru. Rând pe rând, aceștia au luat cuvântul, urând la mulți ani orașului Năvodari.Primarul Nicolae Matei le-a promis celor prezenți că nu va lăsa orașul pe mâinile străinilor care vor să transforme orașul într-o groapă de gunoi.„Avem multe proiecte pentru Năvodari. Drumul dintre Năvodari și Mamaia, drumul spre Ovidiu lărgit pe patru benzi, aqua-park, Centru de Afaceri, Piața de Pește. Unele sunt în întârziere, dar nu din cauza mea. Așa se întâmplă tot timpul când te ridici, și Năvodariul s-a ridicat în ultimii ani enorm de mult. Vin toți și încearcă să te atace, și de la PSD, și de la PNL. De aceea, am de gând să înființez un partid al năvodărenilor, un partid doar al Năvodariului care să apere și să reprezinte cu demnitate interesele voastre, ale celor care muncesc și trăiesc aici. Vă promit că Năvodariul nu va încăpea pe mâna străinilor”, a declarat primarul Nicolae Matei. Acesta a ținut să mulțumească, totodată, tuturor năvodărenilor pentru susținere, dar și viceprimarului, consilierilor locali și funcționarilor din primăriei care zi de zi pun umărul ca Năvodariul să se dezvolte. „Suntem o echipă, suntem uniți și de aici rezultă și puterea noastră. Ne vom duce la bun sfârșit toate aceste proiecte și vom depune altele noi, vom atrage alte fonduri pentru dezvoltarea orașului nostru. Năvodariul a devenit stațiune turistică datorită investițiilor făcute și vă promit că nu ne vom opri aici”, a declarat primarul Nicolae Matei.Proiecte de zeci de milioane de euro, în desfășurareîn momentul de față, în nordul stațiunii Mamaia se realizează, probabil, cele mai semnificative investiții de pe întreg litoralul. Drumul care leagă Năvodariul de Mamaia a fost lărgit la patru benzi, în prezent lucrându-se la asfaltare, realizarea de sensuri giratorii, piste pentru bicicliști și pasarele pietonale. Tot la capitolul infrastructură rutieră, turiștii trebuie să știe că de la anul în Năvodari se va ajunge direct de pe autostradă, stațiunea urmând să fie conectată la A4 printr-o șosea de patru benzi.Tot la Năvodari, în curând, turiștii vor găsi un imens aqua park acoperit, primul de acest gen de pe litoral. Centrul de agrement se construiește în actuala tabără de copii și va cuprinde bazine interioare acoperite, bazin exterior, două terenuri de tenis cu suprafață de joc cu zgură și un teren de minifotbal cu gazon sintetic. Clădirile aferente vor găzdui, printre altele, saloane de chinetoterapie, echipamente wellness, sală de cromoterapie, saună, sală de fitness, spațiu pentru cursuri teoretice de scubadiving, sală de aerobic, vestiare.De asemenea, tot la Năvodari va începe construcția unei promenade de-a lungul Mării Negre, până la Hanul Piraților, în distanță de 4 km. Investiția se va realiza din materiale naturale - dale din granit, urmând să fie prevăzută cu 10 foișoare de observație care vor permite fotografierea peisajului Mării Negre; 2 ronduri prevăzute cu fântâni arteziene; 600 de stâlpi prevăzuți cu lampadare alimentați cu energie electrică din care aproximativ 300 de stâlpi vor utiliza surse de energie regenerabile (energie solară); 600 de bănci compozite fără spătar și multe alte facilități.