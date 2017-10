Nicolae Matei se pregăteşte pentru un nou mandat de primar la Năvodari

Cu 78% în sondaje

Nicolae Matei se pregătește pentru un nou mandat de primar la Năvodari

Dacă unii candidați au mari emoții la alegerile de luna viitoare, primarul localității Năvodari, Nicolae Matei, poate să stea liniștit și să se țină departe de „mizeriile” electorale. Astfel, proiectele demarate și implicarea sa în viața economică și socială a orașului îi aduc lui Matei certitudinea că oricine își dorește îl poate găsi la Primăria Năvodari, pe scaunul de primar până în anul 2016. Mai mult de atât, sondajele recent finalizate arată că edilul năvodărean se situează cu zeci de procente peste contracandidații săi. Potrivit declarațiilor sale, ultimul sondaj efectuat îl dă câștigător detașat al alegerilor locale pentru Primăria Năvodari, cu 78% din totalul voturilor exprimate. „Rezultatele preliminarii ale ultimului sondaj efectuat mă dau câștigător cu 78%, restul candidaților având sub 10%. Am cea mai valoroasă echipă! PSD va lua majoritatea în Consiliul Local. De asemenea, cei mai buni peneliști sunt la PSD. Le mulțumesc năvodărenilor că îmi dau încredere și ne lasă să facem treabă în oraș. Totodată, le dau asigurări că voi fi și după alegerile din 10 iunie primarul tuturor, și al celor de la PNL, și al celor de la PDL”, declară primarul Nicolae Matei. Succesul și popularitatea de care se bucură - spune Matei - se datorează faptului că a demarat proiecte menite să aducă Năvodariul în topul orașelor din țară și să îl transforme într-o localitate turistică de interes național. Referitor la acuzațiile pe care contracandidații săi i le aduc înaintea începerii oficiale a acțiu-nilor de campanie electorală pentru alegerile locale, primarul Năvodariului precizează: „E campanie electorală și e normal să spună și ei ceva. Ceea ce vreau eu să spun este că înaintea mea nu s-a făcut nimic în Năvodari, iar eu am multe proiecte finalizate, chiar și din opoziție”.