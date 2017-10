Nicolae Matei, lăudat de ministrul Culturii pentru felul în care arată Năvodariul

1

Agora si traditii in Navodari

"Câtă vreme există tradiție,tradiția face parte din cultură.." a spus ministrul inculturii. Sa vedem acum care sunt "traditiile" in Navodari : 1-concursul de carat saci de cartofi; 2-intrecere intre BETIVI. Anul asta recodul a fost atins de betivul care a baut sapte pahare in 39 de secunde(record absolut este acelasi betivan care a ocupat locul I in anul 2011). Betivanul Iosif Martinaș a fost recompensat cu patru litri de vin. Pentru isprava asata eu propun sa-l alegem presedinte al Institutului Cultural Roman. 3-jocuri marinaresti practicate de oierii din Brasov. 4-cea mai aspectuasa taraba si 5- scutirea de la plata impozitelor. Draga domnule ministru al inculturii si onorate kultunic sef al orasului Navodari,in editiile viitoare eu va propun sa mai organizati urmatoarele intreceri traditionale: 1-CONCURS DE CAFTIT NEVASTA(si asta este o traditie); 2-CONCURS DE PALMUIT MILITIENI 3-CONCURS DE INJURATURI INTRE VECINI; 4-CONCURS DE SPART SEMINTE. si 5-UN CONCURS DE MASINI FURATE . Bafta !