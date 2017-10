Nicolae Matei dă drept de vot primarilor

Modificarea Legii Administrației Publice Locale va per-mite primarilor să aibă „atribuții identice cu cele ale președinților de consilii județene”, după cum a declarat ministrul Traian Igaș. Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, afirmă că această inițiativă îi aparține, iar subiectul a fost abordat de el încă de anul trecut, când a comunicat într-una dintre ședințele Asociației Orașelor din România (AOR) neregulile pe care le conține Legea pusă în discuție. Potrivit declarațiilor lui Igaș, după noile modificări la Legea 215/2001, primarul va avea dreptul să conducă ședințele de Consiliu Local și să voteze ca orice consilier local. De asemenea, Igaș a specificat că legea prevede ca primarul, împreună cu consilierii locali și specialiștii din cadrul Primăriei care și-au dat avizul pe un proiect de ho-tărâre, „să răspundă solidar când vor exista sesizări în instanță”. Potrivit ministrului, o altă modificare adusă Legii Administrației Publice Locale va viza învestirea consilierilor, care se va face prin hotărâre judecătorească și nu prin votul celorlalți consilieri. „Este inițiativa mea de mai bine de un an“ Nicolae Matei afirmă că, în forma sa inițială, legea pusă în discuție nu făcea decât să îngreuneze activitatea administrațiilor locale, lăsând factorul decizional în mâinile unui consiliu local care nu este mereu în relații funcționale cu primarul. „Este o inițiativă de-a mea depusă în cadrul unei ședințe a Asociației Orașelor de anul trecut. Aceste modificări erau necesare, deoarece consider că nu era normal ca primarul să nu poată conduce o ședință de consiliu local, nu era normal ca primarul să inițieze hotărâri și să nu poată să le voteze”, afirmă Matei. De asemenea, primarul orașului Năvodari declară că există și alte prevederi ale legii pe care trebuie să se intervină, prioritară fiind cea privind pragul electoral. Edilul declară că acest prag trebuie scăzut, deoarece există riscul ca, din turul doi, primarul „să se aleagă cu un consiliu local ostil”. „Primarii inițiază 99,9% din proiecte, trebuie să aibă drept de vot“ De aceeași părere este și primarul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru. El afirmă că, de cele mai multe ori, trebuie să ducă lupte intense de convingere cu membrii consiliului local din partea PNL și PSD, care, din diverse motive, refuză proiectele inițiate de el. „Eu consider că este o inițiativă bună. Este normal ca și primarul să aibă drept de vot atâta timp cât 99,9% din proiecte sunt inițiate de el. Eu și-așa am probleme aici cu consilierii locali din partea PNL și PSD, care la toate ședințele se opun proiectelor de hotărâri pe care le prezint eu, din motive total aiurea”, declară Cojocaru. În plus, primarul este de acord și cu aspectul privind învestirea consilierilor prin hotărâre judecătorească. „Mi se pare normal să se procedeze așa, atâta timp cât există hotărâre judecătorească în acest sens, nu văd de ce mai era nevoie de voturile consilierilor locali”, spune primarul orașului Murfatlar. „Este decizia care întrunește tot spectrul politic“ Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, vede această modificare ca o intervenție absolut normală și benefică pentru „întreg spectrul politic”. Stan spune că nu este normal ca primarul să nu poată vota, în condițiile în care „toate proiectele sunt generate de el”. De asemenea, primarul afirmă că este corectă și ideea privind punerea în funcție a consilierilor locali prin hotărâre judecătorească: „Este corectă și această modificare, până acum se lăsa la latitudinea consilierilor un lucru care era anterior stabilit de către votul populației”.