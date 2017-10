Nicolae Matei: „Constantinescu vrea să pună la Năvodari nişte slugoi“

Scandal în PSD Constanța

Nicolae Matei: „Constantinescu vrea să pună la Năvodari niște slugoi“

Vineri, primarul PSD Nicolae Matei a demascat public jocurile de culise și atacurile "mișelești" ale lui Mazăre și Constantinescu. Nu era prima dată când edilul Năvodariului acuza atitudinea de "moșier" și "baron" al lui Constantinescu, fiind unul dintre puținii primari din județ care avea curajul să spună lucrurilor pe nume.Dacă trecerea timpului părea să dea uitare tensiunile acumulate între Nicolae Matei și Constantinescu, edilul din Năvodarii fiind anunțat de PSD drept candidatul partidului pentru un nou mandat, iată că, pe la spate, liderii județeni pregăteau execuții și maziliri. Planul le-a fost însă demascat la timp.Printr-un comunicat de presă, sosit vineri pe adresa redacției, primarul Nicolae Matei a scos la iveală "lovitura mișelească" ticluită de Mazăre și Constantinescu."Mazăre și Constantinescu, în mod abuziv, de trei zile, refuză să valideze candidatura actualului Primar Matei Nicolae pentru un nou mandat. Astăzi (n.r. - vineri ) facem o ultimă încercare de a rezolva acest demers despotic la București într-o ultimă discuție cu Adrian Năstase și Victor Ponta. Dacă nu vom găsi înțelegere, cu regret în suflet suntem obligați să părăsim casa noastră PSD unde am muncit 12 ani și am făcut performanțe politice și administrative deosebite. Ne vedem în situația nedorită de a ne căuta un alt drum pentru a continua munca în orașul nostru", se arată în comunicatul de presă, semnat de Nicolae Matei.Strategia liderilor județeni ai PSD era pe cât de simplă pe atât de perfidă. Voiau să îl ducă pe Matei cu vorba privind validarea candi-daturii până în ultima zi când, printr-o simplă mișcare, l-ar fi scos de pe listă. Astfel, actualul primar nu ar mai fi avut timp să reacționeze, să strângă semnături sau să se ducă la un alt partid. Însă, socoteala din biroul lui Nicușor nu s-a potrivit cu cea de la Năvodari."Pur și simplu m-au umilit trei zile. Îi sunam să le cer să-mi valideze candidatura și găseau tot felul de scuze. Ba că sunt la DNA, ba că se mai gândesc. Ieri (n.r. - joi) am stat cinci ore la Consiliul Județean. Două ore am făcut anticameră la Nicușor și trei ore am stat în birou la el, unde am purtat discuții, să le spunem, bărbătești.Ei mizau să mă țină cu candidatura până în ultimul moment, după care să o invalideze pentru a nu mai avea timp să candidez. De asta m-am și grăbit pentru că anticipam așa ceva. A fost un comportament mișelesc", a declarat, pentru Cuget Liber, primarul Nicolae Matei.În cursul zilei de vineri, edilul s-a dus la București pentru o ultimă discuție cu Victor Ponta. Conștient că nu va reuși mare lucru cu această întrevedere, Matei avea pregătite deja variantele de rezervă."Vreau să mă întâlnesc cu Ponta mai mult dintr-o dorință a mea de a-mi face datoria până la capăt față de partid. Dacă ei vor continua cu astfel de mizerii, voi fi nevoit ca eu și echipa mea să ne căutăm un alt drum. Există varianta unei candidaturi independente, am strâns deja semnăturile pentru că aveam dinainte informația că ei ar vrea să pună la Năvodari niște slugoi care să facă tot felul de afaceri. O altă variantă ar fi să plecăm cu toată organizația PSD la ecologiști (n.r. - Partidul Ecologist Român), cu condiția să ne dea larghețea pentru a negocia ulterior posibile alianțe deoarece nu mai vreau încă patru ani de opoziție la Năvodari. Din păcate, ce nu au înțeles ei este că politica trebuie făcută pentru oraș și nu pentru găștile lor. Îi anunț astfel că eu, înainte de a fi pesedist, sunt năvodărean", a declarat Nicolae Matei, precizând totodată că nu are ce să-și reproșeze, "atât din punct de vedere politic, cât și administrativ"."Nu îmi explic ce au pățit oamenii ăștia. Din punct de vedere politic și administrativ nu au ce să îmi reproșeze. Singurul lucru pe care mi l-au reproșat a fost că sunt zmeu și ies în față fără voia lor, fără să îi consult, că mi-am făcut televiziune și radio. Așa sunt obișnuiți ei, să aibă slugi, însă eu nu sunt genul să mă ploconesc în fața lor", a mai precizat Matei.Potrivit primarului, cel mai probabil, întreaga aversiune a liderilor PSD se trage de la construirea centrului de deșeuri chimice de la Năvodari. Se știe foarte bine că Matei a luptat cu toate armele pentru ca acest proiect să nu se construiască, având, totodată, și sprijinul întregii populații și al partidelor politice. Mai puțin al PSD. "De la refuzul meu privind construirea unei gropi de deșeuri la Năvodari mi se trag toate aceste probleme cu Mazăre și Constantinescu. În timp ce toată lumea era alături de mine în această luptă, oamenii din oraș, de la PNL, oamenii politici din județ, cei de la PSD duceau o adevărată campanie împotriva mea și a orașului. Însă eu nu am vândut și nici nu am să vând orașul Năvodari. Ei confundă interesele personale cu cele de partid", a concluzionat Nicolae Matei.