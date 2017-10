Nicolae Matei a depus jurământul de primar: „Într-o mână voi ţine darurile, iar în cealaltă biciul“

Nicolae Matei a depus jurământul de primar: „Într-o mână voi ține darurile, iar în cealaltă biciul“

În cursul zilei de ieri a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local Năvodari și de validare a câștigătorilor alegerilor locale din data de 10 iunie. Deși consiliul ar fi trebuit să conțină 20 de nume, comisia de validare a considerat că doare 17 consilieri dintre cei aleși au întrunit condițiile necesare pentru a face parte din noul consiliu. Astfel, cei trei „excluși” au fost pedelistul Tudorel Calapod și liberalii Iurin Pancenco și Valentin Emanuel Tucan.Trei consilieri au rămas nevalidațiȘedința a fost deschisă cu formarea comisiei de validare, care a fost compusă din cinci membri. Aceasta s-a retras pentru a analiza dosarele puse la dispoziție de Biroul Electoral Năvodari privind rezultatele alegerilor din 10 iunie. După dezbatere, comisia a decis că doi dintre consilieri, respectiv Pancenco și Calapod, nu pot fi validați. În ceea ce îl privește pe Pancenco, comisia a luat această hotărâre după ce mai mulți năvodăreni au făcut sesizări potrivit cărora, acesta nu ar domicilia în Năvodari. Comisia a decis amânarea validării penelistului până la finalizarea investigațiilor de către organele competente. De asemenea, comisia a dispus invalidarea democrat liberalului Tudorel Calapod, ca urmare a începerii urmării penale pe numele său de către DNA, în noiembrie 2011. Membrii comisiei opinează că locul lui ar trebui să-i revină următorului candidat de pe listă, și anume Florin George Boască. În replică, Calapod a afirmat că va contesta decizia comisiei pe motiv că dosarul în care s-a dispus începerea urmării penale pe numele său nu are legătură cu învestirea sa în funcția de consilier. Calapod a mai menționat că Boască nu poate ocupa această funcție, deoarece singurele persoane desemnate de partid pentru a face parte din Consiliul Local sunt domnia sa și Liliana Mara. Acesta a părăsit sala, menționând că își rezervă dreptul de a acționa în instanță factorii decizionali. De asemenea, în momentul în care s-a trecut la votarea validării pentru fiecare consilier în parte, liberalul Emanuel Tucan s-a abținut în a-l vota pe Cristian Popescu. Gestul său a fost sancționat imediat de colegii de consiliu, care i-au stopat validarea cu 14 abțineri, două voturi împotrivă și un sigur vot pentru. Astfel, ieri, au fost validate 17 persoane: Ion Apostol, Laurențiu Bădescu, Boașcă Bogdan George, Ilie Coman, Florin Drăgichi, Daniel Dumitrescu, Liliana Mara, Vasile Moruzi, Florin Chelaru, Radu Pândici, Luana Popa, Cristian Ștefan Popescu, Doina Sângeap, Marin Liviu Stan, Marin Surdu, Nicolae Tudor și Gheorghe Ciprian Zidaru. Ulterior, aceștia au depus jurământul, declarând fiecare în parte că nu vor încălca constituția și vor apăra drepturile oamenilor din Năvo-dari. Mai mult, a fost ales un președinte pentru următoarele ședințe de consiliu, în persoana Luanei Popa. „Am toate premisele pentru a face o treabă foarte bună“În cele din urmă, primarul Nicolae Matei a depus jurământul pentru începerea unui nou mandat de primar. A urmat apoi o slujbă susținută de IPS Teodosie și un sobor de preoți. Ulterior, Matei le-a mulțumit oame-nilor din Năvodari pentru încrederea acordată și le-a promis că va face treabă bună și în acest mandat. „Le mulțumesc oamenilor din Năvodari pentru încrederea pe care ne-au acordat-o, atât mie cât și echipei mele de consilieri. Această încredere ne responsabilizează și ne face să ne dorim mult mai mult să aducem proiecte importante în localitate. Preiau orașul într-o situație financiară și poziție administrativă mult mai bună decât în 2008. Am o echipă competentă, cu experiență în administrația locală și am o majoritate covârșitoare în Consiliul Local. Practic, am toate premisele pentru a face o treabă foarte bună. O să mă comport la fel ca în mandatul trecut, în sensul că voi acționa exact ca Sfântul Nicolae. Într-o mână voi ține darurile, iar în cealaltă biciul pentru cei care se vor opune proiectelor bune pentru Năvodari. Voi face tot ce este necesar pentru ca aceste proiecte de im-portanță pentru năvodăreni să fie duse la îndeplinire, voi face totul cu frică de Dumnezeu și voi face doar ceea ce este pe placul oamenilor”, a spus Matei. După discursul lui Matei, consilierii locali au votat în unanimitate reale-gerea lui Florin Chelaru pentru un nou mandat de viceprimar și compo-nența comisiilor de specialitate. După ședință, toți cei prezenți au fost invitați de primarul Nicolae Matei la o masă festivă în cadrul complexului Scoica Land.