Nicolae Matei a bucurat pensionarii, copiii şi persoanele cu dizabilităţi din Năvodari de Sfânta Marie Mică

Nicolae Matei a bucurat pensionarii, copiii și persoanele cu dizabilități din Năvodari de Sfânta Marie Mică

Cu prilejul sărbătorii religioase Sfânta Maria Mică, edilul orașului Năvodari, Nicolae Matei a ținut să le facă o bucurie oamenilor cu nevoi speciale din localitate, dar și copiilor care încep școala. Astfel, la inițiativa primarului, dar și a membrilor Consiliului Local Năvodari, au fost distribuite 6.000 de pachete cu alimente. Pe lângă acestea, copiii cu probleme de sănătate din oraș au avut parte de o surpriză, în sensul că Matei a dispus ca aceștia să primească rechizitele necesare pentru începerea anului școlar. Părinții sau apropiații micuților s-au prezentat la cantina socială de la Biserica din Centru pentru a le ridica pachetele.Scopul acțiunii a fost acela de a aduce o bucurie în sufletul persoanelor defavorizate cu prilejul zilei de Sfânta Maria Mică. În ceea ce privește programul de distribuire a pachetelor alimentare, precizăm că beneficiarii acestei inițiative au fost toți pensionarii, persoanele încadrate cu grad de handicap din localitate, precum și cei care se încadrează la „Cantina Socială”. Reamintim că, pentru evitarea cozilor, toți pensionarii din oraș și toate persoanele cu grad de handicap au fost împărțiți în ordine alfabetică. Aceștia și-au putut ridica pungile cu alimente de la Casa de Cultură „Pontus Eu-xinus”, Casa Căsătoriilor, Club TSP Ecoterm și Cantina Socială. Distribuția alimentelor a avut loc în perioada 5-7 septembrie. De asemenea, precizăm că pachetele conțin ulei, cașcaval, salam de vară, orez și zahăr.„Nu este o situație specială. Astfel de inițiative reprezintă o normalitate la Năvodari. Nu am putut acorda pachete de Sfânta Maria Mare, așa cum făceam în mod normal și ne-am decis să dăm pachetele de Sfânta Marie Mică. Avem persoane cu dizabilități, avem bătrâni cu pensii foarte mici, avem beneficiari ai cantinei sociale. Există persoane care au nevoie de sprijinul nostru, de aceea am decis ca, o dată la câteva luni, acești locuitori ai orașului, cu o situație mai specială, să beneficieze de un ajutor. De această dată am decis să îi bucurăm și pe copii pentru că începe școala și au nevoie de rechizite. Celor implicați în acest program, persoanelor care își serbează ziua de nume mâine (sâmbătă-n.r.), dar și celorlalți locuitori ai orașului Năvodari le urez multă sănătate, dar și o toamnă frumoasă”, a precizat primarul orașului Năvodari.