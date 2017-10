Nicolae Crivineanu şi-a dat demisia din funcţia de consilier local

La Murfatlar

Nicolae Crivineanu și-a dat demisia din funcția de consilier local

După ce liberalul Ion Vlădoi a refuzat să facă parte din Consiliul Local Murfatlar, un alt politician și-a dat demisia din funcția de consilier local. De această dată, este vorba despre social-democratul Nicolae Crivineanu, fost primar al orașului Murfatlar în mandatul 2004-2008.Nicolae Crivineanu a dobândit calitatea de consilier local ca urmare a depunerii jurământului prevăzut de lege. Mai mult, el a fost desemnat să facă parte din Comisia nr. 3 pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.Cu toate acestea, la scurt timp, Crivineanu și-a înaintat demisia din funcția ocupată, mulți dintre cetățenii orașului fiind surprinși de atitudinea lui. În acest context, au început să apară și primele speculații privind plecarea sa din Consiliul Local, cele mai multe vizând faptul că acesta nu s-ar înțelege foarte bine cu actualul primar, social-democratul Valentin Saghiu.Pe de altă parte, până la alegerile locale din 10 iunie 2012, Nicolae Crivineanu a ocupat și funcția de președinte al Organizației Locale a PSD Murfatlar. Deși mulți se așteptau ca el să fie desemnat candidat al PSD la alegerile locale, acest lucru nu s-a întâmplat, mai marii PSD preferând să meargă pe mâna lui Valentin Saghiu, care, în cele din urmă, a și preluat frâiele adminis-trației locale din Murfatlar.Mai mult, ca urmare a faptului că a fost ales primar al orașului Murfatlar, Valentin Saghiu a fost numit și președinte interimar al Organizației Locale a PSD Murfatlar. Toate aces-tea, spun gurile rele, l-ar fi revoltat pe Crivineanu, care a preferat „să tragă pe dreapta” din administrația publică locală, el dându-și demisia din funcția de consilier local.Vizavi de această situație, Nicolae Crivineanu a negat faptul că ar avea vreo problemă cu edilul Valentin Saghiu și a invocat faptul că, uneori, este mai bine să te retragi pentru a lăsa locul celor mai tineri.„Nu am niciun fel de problemă cu actualul primar Valentin Saghiu, chiar ne înțelegem foarte bine. Ca dovadă, chiar aseară, am fost la botez la băiețelul lui. Cât despre faptul că mi-ar fi părut rău că a fost numit președinte la PSD Murfatlar, nu am cum să regret acest lucru, deoarece chiar eu am instituit regula că cine câștigă primăria să ia și postul de președinte al filialei PSD. Cred că, uneori, este mai bine să te retragi din administrația publică pentru a avea loc și cei mai tineri”, a declarat Nicolae Crivineanu.Printre altele, el a mai precizat că s-a retras doar din administrația publică, însă nu și din politică.„Mi-am dat demisia doar din funcția de consilier local, nu mi-am dat demisia și din PSD, așa cum se aude. Alături de Valentin Saghiu ca pre-ședinte suntem o echipă foarte bună”, a mai adăugat Crivineanu.v v vDupă demisia lui Crivineanu din Consiliul Local, în locul său a fost numit social-democratul Nicolae Marincea.