Nicolae Ciucă, liderul pensionarilor din PDL Constanţa

am fost si eu in sala si am ascultat si eu discursurile pensionarilor,d-na Mardarescu Adriana a avut un discurs la obiectiv ,aratand realitatea vietii pensionarului, a transmis succes d-lui Ciuca ca presedinte la organizatia de pensionari,si sa fie sustinuta dep M.Stavrositu,iar cand a zis si de viitorul primar Gigi Chiru, d-l Ciuca nu a mai lasat-o sa vorbeasca;asa ca nu a felicitat-o,a trimis-o in sala