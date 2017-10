Nicolae Anghel îi cere lui Emil Banias să plece din PDL Constanţa

Nicolae Anghel îi cere lui Emil Banias să plece din PDL Constanța

Prim-vicepreședintele Organizației Județene a PDL Constanța, primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, este total nemulțumit de faptul că Emil Banias încă mai este membru în PDL Constanța deși fratele acestuia, Mircea Banias, a trădat partidul și a fugit la conservatori. „Am verificat la partid și am depistat că Emil Banias, fratele lui Mircea Banias, încă nu și-a depus demisia din PDL. Nu există niciun document în acest sens, deși au trecut câteva zile de când fratele său, Mircea Banias, a plecat la Partidul Conservator. Dacă el singur nu are de gând să facă acest pas, eu îi cer public să-și depună demisia de onoare din PDL. Nu are ce căuta în Biroul Permanent Județean al PDL Constanța. Nu are niciun merit, singurul merit de a face parte din BPJ era acela că este fratele lui Mircea Banias. De altfel, așa a și ajuns să facă parte din BPJ”, a declarat Nicolae Anghel. El a mai precizat că nu i se pare normal ca Emil Banias să tărăgăneze acest lucru și îi sugerează să-și scrie demisia cât mai repede posibil. Săptămâna trecută, senatorul Mircea Banias și-a dat demisia din PDL și a trecut în barca conservatorilor după ce i s-a promis conducerea Organizației Județene a PC Constanța și o funcție de vicepreședinte la nivel național în PC. A doua zi, în momentul în care a preluat conducerea PC Constanța, senatorul Mircea Banias a declarat foarte sigur pe el că fratele său, Emil Banias îl va urma. „Sunt convins că fratele meu va veni alături de mine, pentru că nu este normal ca într-o familie un membru să fie într-o formațiune politică, iar celălalt în alta”, a declarat Mircea Banias.