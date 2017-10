Nicolae Şandru de la PPDD s-a întâlnit cu electoratul din Agigea, Eforie şi Techirghiol

2

Domnule Vali, inca nu-mi este clar daca dumneata vorbesti in necunostinta de cauza sau la sugestia unor prieteni uselisti. Ia spune-mi dumneata cine crezi ca o sa rezolve situatia grava in care se afla Romania acum: USL-ul ? Daca nu ma inseala memoria TOCMAI ASTIA SUNT DE VINA PENTRU SITUATIA IN CARE AM AJUNS! Ca doar n-o fi fost Diaconescu la putere din 90 incoa’. Iti dau totusi dreptate atunci cand spui ca hotii si mascaricii nu trebuie sa mai fie tolerati. I-am tolerat deja prea multi ani. Tocmai de aceea nu-ti inteleg mesajul. Nu stiu cat o sa reuseasca Diaconescu sa faca din ce si-a propus dar macar omu asta are un program de guvernare: http://www.pp-dd.info/ Am totusi o intrebare. Daca astia nu’s buni, spune-mi dumneata care sunt capetele alea luminate din PSD+ PDL? Aia care au fost intr-atat de „competenti” sa gestioneze Oltchimul, Petromul, Sidexul, Enel-ul , etc. incat le-au vandut? Domnule Vali, imi pare sincer rau ca trebuie sa ti-o spun. Dar situatia grava din Romania se datoreaza tocmai unor indivizi ca dumneata, care, desi nemultumiti de situatia din ce in ce mai grava, de fiecare data aleg aceiasi oameni si aceleasi partide.