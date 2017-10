NICOLAE ŞANDRU de la PPDD- deputatul tău în Colegiul 6

PROFIL DE CANDIDAT:

NICOLAE ȘANDRU de la PPDD- deputatul tău în Colegiul 6

Candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD) pentru Colegiul 6 la Camera Deputaților, Nicolae Șandru, este o persoană cu experiență atât în viața profesională, cât și în cea politică.Născut la data de 6 decembrie 1950, în localitatea Adjud, județul Vrancea, Nicolae Șandru este un familist convins, motiv pentru care se mândrește cu cei dragi care îi sunt mereu aproape. Are doi copii și trei nepoți și consideră că familia este cea care îi dă mereu putere pentru a merge mai departe.Fost democrat-liberal, Nicolae Șandru a fost unul dintre cei mai importanți membri de partid, fiind ales consilier județean și consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. A părăsit partidul în acest an, dezamăgit de regimul auster de viață impus locuitorilor acestei țări. S-a înscris în PPDD Constanța după ce a fost cooptat de conducerea filialei constănțene. Dornic de a face dreptate pentru ca oamenii să trăiască mai bine, Nicolae Șandru a acceptat să devină membru PPDD, dar și propunerea de a candida pentru un mandat de deputat în Colegiul 6 din municipiul Constanța.Inginer de profesie, Nicolae Șandru are o vastă experiență în activitățile portuare, privind cunoașterea capacităților de producție din Portul Constanța/Constanța Sud-Agigea, precum și în organizarea activităților privind manevrarea mărfurilor vrac. Totodată, este specialist în transporturile fluviale cu nave autopropulsate și barje.Este foarte comunicativ și sociabil, iar de-a lungul timpului, datorită spiritului său organizatoric, dar și măiestriei de a lucra cu oamenii și pentru oameni a ocupat mai tot timpul funcții de conducere în cadrul mai multor instituții de stat sau private.Spune că îi place foarte mult să lucreze cu oamenii. De altfel, oriunde a muncit a coordonat și condus în permanență cel puțin 150 de angajați. A luptat mereu pentru drepturile angajaților, participând la numeroase negocieri între patronatele și sindicatele portuare în perioada anilor 1992-2008.„Dreptatea pe primul loc!” este lozinca cu care Nicolae Șandru speră să câștige un mandat de deputat pentru Colegiul 6 al județului Constanța.Fac parte din Colegiul uninominal nr. 6 cei care locuiesc în cartierele IC Brătianu, Far, Abator, Poarta 6, Faleză Sud și localitățile Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar și Bărăganu.Studii:În anul 1969 a absolvit Liceul Teoretic, cu diplomă de bacalaureat. În perioada 1969-1972 a urmat cursurile Institutului Politehnic (subingineri), iar între 1973-1976 a urmat Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.Între anii 1976-2008 , a absolvit mai multe cursuri de perfecționare:1.04-30.09.1980 - curs perfecționare MTTc1.03-10.04.1985 - curs specializare Galați7.02-17.02.1993 - curs Phare - Praga24.05-28.05.1993 - curs Tper - Lehavre18.04-29.04.1996 - curs „Managementul Restructurării Activităților Generale18.11-22.11.1996 - curs „Iper” Lehavre28.03-20.04.2007 - curs in cadrul UM C-ta „Principii Contabile și Tehnici Audit Financiar”11.06-23.06.2007 - curs în cadrul UM C-ța „Utilaje portuare pentru operarea mărfurilor vrac“11.06-23.06.2007 - curs în cadrul UM C-ța „Operarea mărfurilor vrac în Porturile MaritimeExperiență:1976-1985 - șef secție schimb Secția I, IEP MTTc C-ța1985-1991 - șef secția a III-a, IEP MTTc C-ța1992-1998 - director exploatare - SC COMVEX SA C-ța1999-2004 - director general la SC ID CARGOTRANS SRL C-ța2004-2008 - director general SC AMA TIMAR AGENT SRL C-ța2009-2012 - director tehnic A.C.N. SA Constanța