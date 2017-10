Nicolae Şandru, de la PP-DD, şi-a lansat candidatura pentru Colegiul 6

1

votati SANDRU

Un caracter ca al acestui om greu mai gasesti in ziua de astazi. Un om ca el trebuie sa ajunga in parlament pentru ca ceea ce spune chiar si face. Este cu adevarat un om dedicat oamenilor si nu ca alte puslamale puse numai pe cistig. Votati-l acolo unde candideaza si nu o sa regretati in veci !