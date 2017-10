Niciunul dintre cele patru referendumuri de la Constanţa nu se poate valida

Niciunul dintre cele patru referendumuri de la Constanța nu se poate valida

În paralel cu alegerile parlamentare, duminica trecută, în patru localități constănțene s-au desfășurat referendumuri de consultare a populației pe teme de interes local.La Costinești, Limanu și Mangalia referendumurile s-au axat pe interzicerea sau permiterea exploatării gazelor de șist în zona de sud a litoralului. Referendumurile nu au fost validate, deoarece conform legislației în vigoare, nu au votat mai mult de jumătate din numărul de alegători înscriși pe listele electorale permanente.În municipiul Mangalia, prezența la urne a fost de 43,26% din numărul total de 35.717 alegători înscriși pe lista electorală permanentă. Conform procesului-verbal întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție, s-au înregistrat 15.265 de voturi valabil exprimate. Un număr de 13.313 persoane (86,16%) au răspuns „NU” la întrebarea: „Sunteți de acord cu riscul de afectare a pânzei freatice și a turismului în urma exploatării gazelor de șist din sudul litoralului?” De asemenea, 1.952 de persoane (12,63%) au răspuns „DA” la această întrebare, restul fiind voturi nule.„Nu am îndeplinit procentul de participare de 50,1 % din totalul populației cu drept de vot și astfel că rezultatele referendumului nu pot fi omologate, referendumul în sine nu poate fi validat, din păcate. Ne mai trebuiau vreo 2000 de voturi pentru a trece pragul. Asta este, nu înțeleg de ce concetățenii mei nu sunt preocupați de viitorul lor, al copiilor,eu ca primar am avut obligația să le ofer șansa să-și spună părerea. Dacă nu i-a preocupat acest lucru, asta este. Nu știu dacă se justifică repetarea referendumului. Doar nu o s-o facem la infinit”, a precizat primarul Mangaliei potrivit Agerpres.Referendumul nu a fost validat nici la Costinești, unde prezența la urne a fost de doar 49,7%. În localitatea Limanu doar 39,19 % din populația înscrisă pe listele permanente și-a exercitat acest drept. Potrivit pri-marului din Costinești, Traian Cris-tea, în localitatea sa situația a fost la limită.„Dacă mai aveam 0,3% trecea referendumul. Am avut și 70 de persoane care au spus că sunt pentru exploatarea gazelor de șist”, a declarat Traian Cristea.Cea de-a patra localitate constănțeană în care a avut loc referendum este Mihail Kogălniceau. Aici, populația a fost consultată cu privire la înființarea a două sate: Ceres și Sibioara Nouă, însă nici acest referendum nu poate fi validat din cauza prezenței scăzute.„Am avut prezență de 38% pe localitățile Mihail Kogălniceanu, însă la sate și, în special în zonele direct interesate de acest subiect, a fost peste 65%. Per total, oamenii au spus că sunt pentru înființarea celor două sate în proporție de 94%”, a declarat primarul localității, Ancuța Belu.