„Nici Margaret Thatcher, nici Angela Merkel nu sunt modele de urmat”

Hsotti si modelele

Pentru Hasotti,cele doua doamne Thatcher si Merkel nu reprezinta nimic.Sint doua femei oarecare lipsite de calitatile necesare ca sa reprezinte ceva pentru Hasotti.Palavrageala acestui om care n-a facut nimic folositor in viata lui,te duce cu gandul la zicala "gura bate fundul" dar in cazul lui Hasotti si a altor liberalisti ca Fenechiu,Ghise si Antonescu,cele doua orificii se confunda.Hasotti le-a insultat pe doamnele liberale.Daca cele doua doamne care au hotarat si hotarasc soarta Europei nu reprezinta nimic,nu pot fi modele,atunci participantele la intalnire ce valoare mai pot avea din p.d.v. politic? Hasotti,nu e lipsit doar de maniere ci si de politete,notiune pe care n-o cunoaste.Arghezi spunea ca "ori esti un om politicos,ori un cimpanzeu vopsit la suprafata".Hasotti este doar un cimpanzeu in gradina zoologica liberala.Nu e de mirare ca niciuna din doamnele prezente nu si-a manifestat dorinta de a candida pentru Parlament. De cxe sa candideze,ca sa ajunga ca Hasotti? Au dreptate,nici in randurile parlamentarilor liberalisti si libertini nu exista modele,nici masculine nici feminine.