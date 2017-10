Nici lacrimile, nici rugăminţile artiştilor nu au înduplecat CJC

Nici lacrimile, nici rugămințile artiștilor nu au înduplecat CJC

Ședința Consiliului Județean Constanța (CJC) de ieri a fost una cu totul deosebită și cu o încărcătură emoțională specială, zeci de artiști lirici venind la dezbateri din dorința de a schimba soarta Operei din Constanța, desființată în întregime de conducerea CJC. După aproximativ 40 de minute în care șeful CJC, Nicușor Constantinescu, și-a făcut ceva mai multă campanie electorală, încercând să îi îmbuneze pe artiști și aruncând întreaga vină în curtea Executivului, au putut lua cuvântul și cei prezenți. Prima care a spart gheața intervențiilor a fost soprana Daniela Vlădescu, fostul director al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, ea subliniind că, prin această hotărâre, „s-a anulat complet Instituția Operei”. „Opera constănțeană a împlinit 54 de ani de existență. Nu contest faptul că acestui Consiliu îi este foarte greu pentru că are o culoare politică neagreată. Însă, prin această decizie, cred că s-a făcut o eroare. S-a anulat complet Instituția Operei. Artiștii lirici au dispărut complet”, a spus Vlădescu pentru început. „Acceptam ideea să intrăm în concediu fără plată sau să stăm cu salarii reduse cu 40-50%... numai să nu desființăm o instituție care niciodată nu se va mai putea reînființa”, a mai declarat ea în plenul CJC… în zadar însă. „Sunt oameni care au nevoie de actul de cultură” Și Constantin Acsinte, fostul director adjunct artistic al Teatrului Național de Operă și Balet, și-a încercat norocul în fața conducerii CJC și în fața aleșilor județeni. „Am venit în Constanța acum 24 de ani. Mi s-a propus să mă reîntorc acasă, în Iași, să fiu profesor univer-sitar. Am refuzat pentru că vroiam să creștem nivelul culturii din Constanța...”, și-a început el povestea. „Cum spunea cineva: «Nu trebuie să tai un pom până nu sădești altul»”, a continuat ferm Acsinte. „Ar fi fost mai bine să păstrăm niște nuclee. Înțeleg situația economică prin care trece România, dar ar trebui să păstrăm niște nuclee pentru ca, la un moment dat, peste un an sau doi, când se va îndrepta situația economică, să avem de unde să creștem din nou. Sunt oameni care au nevoie de actul de cultură, nu numai de a băga în burtă, cum spun românii”, a mai remarcat artistul. Nici argumentele, nici rugămințile, nici lacrimile celor doi sau ale celorlalți artiști nu au reușit să îi convingă pe șefii CJC sau pe consilierii județeni care l-au luat pe „Nu” în brațe și nu au mai făcut niciun fel de modificări nici măcar în al XII-lea ceas. „Nu avem ce să mai facem. Toate aceste argumente nu mai au valoare în fața deciziei Guvernului Boc”, a fost placa pe care președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a repetat-o încontinuu pe parcursul ședinței, reamintind că se află sub incidența legii penale dacă nu se fac reducerile de personal. „Din birourile dumneavoastră să reduceți” Pe parcursul ședinței, câteva voci au cerut să se reducă mai mult din aparatul CJC, strigând în mijlocul dezbaterilor: „Din birourile dumneavoastră să reduceți” sau „Se fac reduceri, dar nu se desființează complet”. Singurul consilier care a luat atitudine în plen a fost democrat-liberalul Ionel Manafu, care s-a opus proiectului de aprobare a noii organigrame a aparatului de specialitate din CJC. Potrivit acestei inițiative, din 364 de posturi, aparatul CJC va fi limitat la un număr total de 200 de posturi. „Nu sunt de acord cu numărul pe care dumneavoastră l-ați prevăzut. Aș vrea ca aparatul dumneavoastră să fie mai mic și să existe mai multe posturi la instituțiile de cultură”, și-a explicat Ionel Manafu votul, în aplauzele celor prezenți. În ciuda acestor reacții, toate proiectele de reorganizare a instituțiilor de cultură din Constanța au trecut de votul aleșilor. Situația finală Deși au fost 13 abțineri din partea PDL și PNL, plenul CJC a aprobat ieri proiectul privind reorganizarea prin absorbție a instituțiilor de spectacole, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a organigramei noii entități. Astfel, Teatrul de Stat Constanța va absorbi Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța (din care rămâne doar Orchestra și Baletul), Teatrul de Copii și Tineret Constanța și Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, formând o singură entitate sub numele Teatrul de Stat Constanța. Potrivit hotărârii, sediul Teatrului va fi în b-dul. Ferdinand nr. 11, iar conducerea va fi asigurată de un director general, doi directori adjuncți și un director economic. În prezent, director general al Teatrului de Stat este Virgil Iosif. Nicușor Constantinescu a precizat că, ulterior, se vor organiza concursuri pentru ocuparea acestor funcții în toate instituțiile restructurate. În ciuda celor șapte abțineri din partea liberalilor și a democrat-liberalului Mihai Petre a trecut și proiectul privind reorganizarea prin absorbție a muzeelor. Aceeași soartă a avut-o și inițiativa de reorganizare a așezămintelor culturale din municipiu, așa cum a fost ea avizată în ședința Comisiei de cultură de miercuri. „Astăzi trăiesc unul dintre cele mai triste momente din viața mea artistică” Directorul Operei din Brașov și fondator al operei constănțene, Cristian Mihăilescu, a acceptat să vorbească pentru ziarul „Cuget liber” despre începuturile instituției, dar și despre decizia CJC de ieri. „Așteptam cu nerăbdare să văd spectacolele fostului Teatru Liric din Constanța, unde evoluam alături de artiștii constănțeni, de marii artiști ai României, dar și din străinătate. Era un punct de atracție pentru turiștii aflați pe litoral. Am văzut acolo spectacole minunate, pe care n-am să le uit, cum ar fi «Bărbierul din Sevilla», cu Nicolae Herlea și Magda Ianculescu, «Tosca» și câte altele. Apoi, la un moment dat, am devenit director al Teatrului Liric, care, sub conducerea mea a devenit Opera din Constanța, care susținea an de an un foarte prestigios Festival Internațional de Operă și Balet, cel mai longeviv eveniment de acest gen din România”, își amintește Mihăilescu. „Au fost momente superbe, cu spectacole de calitate. Îmi amintesc că veneau spectatori iubitori ai operei, din București sau alte părți ale țării pentru a vedea spectacole de la Opera din Constanța. În ultimii ani, norii s-au adunat, noi toți, artiștii de operă din România am fost îngrijorați de soarta operei constănțene. Astăzi trăiesc unul dintre cele mai triste momente din viața mea artistică. Am simțit că în același timp am simțit că au murit doi artiști, muzicieni diferiți: Mădălina Manole, într-un fel, și Opera din Constanța. Două decese foarte dureroase. Mă gândesc, în primul rând, la minunații artiști ai Operei din Constanța, și la publicul meloman din Constanța, care va fi văduvit de spectacolele de operă”, a mai declarat Cristian Mihăilescu. „Nu există în Europa un oraș mare care să nu aibă un teatru de operă. Este un titlu de noblețe la care Constanța, în mod dureros, a renunțat. Voi veni, ca de obicei, pe malul mării, acolo unde mi-au rămas prieteni, după ani și ani petrecuți în fruntea acestei minunate instituții, voi trece prin fața acestei clădiri simbolice și inima mi se va strânge. Va fi trist. Sunt, în momentul de față, foarte, foarte trist”, a încheiat el. Reacții întârziate Deși nu au luat cuvântul în dezbaterea de CJC de ieri (cu excepția lui Manafu), consilierii PDL au anunțat printr-un comunicat de presă că una dintre soluțiile evitării reorganizării prin absorbție a instituțiilor de spectacole ar fi preluarea mai multor instituții de cultură din subordinea CJC în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța, așa cum au funcționat ele până în urmă cu câțiva ani. „O susținere echitabilă a instituțiilor de cultură de către cele două structuri ale administrației locale, Consiliul Județean și Consiliul Local Municipal, ar fi creat premizele reale ale menținerii majorității absolute a instituțiilor de cultură în parametri buni de funcționare, foarte probabil cu un număr redus de personal, și nu ar fi condus la comasarea acestora în forma adoptată de plenul Consiliului Județean sau la desființarea lor”, se mai precizează în același comunicat. Este regretabil însă că democrat-liberalii nu au promovat această variantă în comisia de specialitate sau chiar în plenul ședinței de ieri.