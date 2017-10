New York Times: UE avertizează Bulgaria şi România în privinţa reformelor

New York Times: UE avertizează Bulgaria și România în privința reformelor

Îngrijorările în legătură cu legea și ordinea în România și Bulgaria continuă să existe, la patru ani de la aderarea celor două state la UE, iar Comisia Europeană le-a adresat un avertisment sub forma unei evaluări oficiale, scrie New York Times, referindu-se la rapoartele pe justiție.Evaluarea a fost făcută cu două luni înainte ca miniștrii europeni să dezbată dacă admit România și Bulgaria în Schengen. Chiar dacă raportul nu are nicio legătură, din punct de vedere tehnic, cu acest obiectiv, este improbabil să domolească Franța, Germania, Olanda și celelalte țări care au cerut o amânare a aderării.Ambele țări sunt subiectul unui mecanism european de monitorizare ce dorește să se asigure că sunt întreprinse reforme și că acestea vor continua pentru încă un an, când se va face o evaluare generală, pentru toată perioada de cinci ani. „Rezultatele finale ar putea avea efect asupra ajutorului (financiar - n.r.) acordat celor două țări și ar putea limita perspectivele unei libere circulații în UE pentru cetățenii lor”, notează cotidianul american.Raportul de anul acesta privitor la Bulgaria a fost mai critic decât cel din 2010, ce părea să fi acordat „prezumția de nevinovăție” guvernului condus de Boiko Borisov, care a fost ales în 2009 pe o platformă de îmbunătățire a legii și ordinii.Bulgaria a fost avertizată ieri în legătură cu gravele deficiențe din sistemul judiciar, cerându-i-se să aibă mai multe condamnări în lupta împotriva crimei organizate și spunându-i-se că bătălia împotriva corupției nu a dus încă la rezultate convingătoare.Comisia Europeană a spus că numeroasele cazuri de achitare în procesele de corupție la nivel înalt, fraudă și crimă organizată „au expus deficiențe grave în practica judiciară din Bulgaria”. Deși Comisia a lăudat eforturile poliției de a combate bandele de infracționalitate, rezultatele au nevoie de o îmbunătățire semnificativă. „Lupta împotriva corupției la nivel înalt nu a dus încă la rezultate convingătoare”, a spus CE, care a cerut rezultate concrete în cazul corupției și crimei organizate din Bulgaria și al urmăririi penale și condamnărilor, în cazul României.România, remarcă New York Times, a avut parte de un raport mai puțin critic, deși i s-a spus că „sunt necesare în continuare progrese în lupta împotriva corupției” și că „trebuie accelerate mai multe procese importante de corupție la nivel înalt”.