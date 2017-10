Nemirschi s-a răzgândit în privinţa declaraţiei de avere

Nemirschi s-a răzgândit în privința declarației de avere

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, și-a publicat declarația de avere rectificată, menționând că a recepționat casa de vacanță din Topalu în 22 iunie, după ce în declarația anterioară, datată 15 iunie, anunțase că aceasta este încă în construire, potrivit datelor publicate pe site-ul Guvernului. Locuința se află pe numele soției ministrului, la fel ca și apartamentul deținut în Constanța. Casa de vacanță are o valoare de impozitare de 63.177 lei. Pentru apartament, în noua declarație, ministrul a modificat ușor valoarea impozitului, la 93.422 lei de la 94.422 lei. În declarația rectificată, datată 13 iulie, Nemirschi a trecut o valoare de impozitare mai mică pentru terenul pe care a construit casa de vacanță, de 36,18 lei pe an de la 400 lei cât scrisese în declarația anterioară. Ministrul Mediului mai precizează că autoturismul Jeep Cherokee, care, potrivit Agenției Naționale de Integritate, nu se regăsește în evidențele Direcției de Taxe și Impozite a Municipiului Constanța, a fost cumpărat de el, în 2005, pentru fiul său, care era la acea dată în întreținerea sa. De asemenea, în declarația rectificată apare o modificare și în ce privește activele financiare. Astfel, dacă anterior, ministrul anunța că are două conturi în lei la ING Bank, ambele deschise în 2005, în noua declarație de avere acestea au fost comasate într-unul singur, de aproximativ 102.860 lei. Ministrul a introdus inclusiv o referire la un card de salariu deschis la Banca Transilvania din București, pe care figurează 20.529 lei.