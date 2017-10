Negocieri eşuate între primarul Radu Mazăre şi sindicaliştii grevişti

1

Butonul de panica

Se pare ca Mazare are in biroul lui un buton de panica.Cand el apasa pe buton,pompierii pleaca in misiune,salvarile pornesc sirenele,muncitorii isi opresc lucrul,armata saluta,procurori,politia,judecatorii,profesorii,pensionarii orasului,sar sa-l salveze pe Mazare. Mazare,baiatul meu,ce ai patit ? Toti sunt ingijorati de starea pacientului. Cand Mazare a avut nevoie de 70.000 de semnaturi,toata lumea s-a aruncat la picioarele lui. Eu zic sa stati linistiti. Problema lui Mazare nu este portul,si nici tariful la incalzire.Mai bine de 10 ani,am urmarit psihologia acestui individ. Este doar un simplu smecheras de Ferentari. Nimeni nu se intreaba de ce a innebunit primarul. Nimeni nu isi pune intrebarea de ce este asa presant aceast proces declansat de Mazare in urma cu putin timp. De ce tocmai azi ? Nimeni nu se intreaba de ce transferul actiunilor din port la primarie,nu a inceput acum doi ani,cand guvernul lui a venit la putere. Daca privim cu atentie,observam ca aceasta actiune pare a fi legata de un termen precis. Ea trebuie rezolvata intr-un timp foarte scurt. De ce ? Ce motiv are Mazare ? Raspunsul la intrebarea asta il aflam imediat. Mazare a intrat in panica,Mazare este disperat ca va face puscarie. In treacat fie spus,se pare ca el este convins ca va intra la puscarie. Cand un bebelus se simte amenintat de mamica lui,copilul isi cauta un aliat,un sprijin in bratele tatalui sau invers. Exact la fel se intampla si cu Mazare. Intr-un fel,are o reactie fireasca. Mazare trebuie sa obtina ceva inainte de a fi chemat de procurori. Aici gasim raspunsul la intrebare. Daca dam timpul inapoi,vedem ca toata nebunia asta a inceput in ziua cand a fost retinut Nicusor Constantiescu si apoi el. S-a speriat. Pe Mazare nu-l prea intereseaza banii din port si cu atat mai putin pretul la caldura suportat de noi. Mazare vrea sa-si salveze pielea. In primul rand,trebuie sa demonstreze partidului din care face parte ca el detine puterea aici.Trebuie sa demonstreze colegilor de partid ca el este masculul alfa in zona si fara el PSD a pierdut Constanta. La randul lui,partidul are obligatia sa-l scape de justitie. Lucrul asta l-a facut deja. A demonstrat ca el,Mazare,poate sa adune voturi sau semnaturi dupa bunul plac si la orice ora. In al doilea rand, Mazare are nevoie de un masiv sprijin popular. Este ultima lui sansa. Cu semnaturile stranse de el,va dovedi(asa cum a si inceput) ca este sprijinit de zeci de mii de oameni,si ca fara un Mazare liber orasul va suferi. Fara Mazare,pretul la caldura va ramane ridicat.Nimic nu exista fara Mazare.Fara Mazare,zeci de proiecte raman in aer. Fara Mazare,poporul se va revolta impotriva stapanirii. Tot in treacat fie spus,Matei de la Navodari face cam acelasi lucru Daca tragem linie si adunam,putem spune ca Mazare a trecut la amenintari. Toata povestea actiunilor din port este un fel de a spune "Luati aminte domnilor procurori !, Aveti grija domnilor colegi din PSD ! Uite cine sunt eu !" Si noi care credeam ca vrea sa ne reduca tariful la incalzire ! P.S.=Spuneti-i domnului Mazare ca nu este frumos sa stai cu palaria in cap atunci cand te afli intr-o incapere.A tine palaria in cap este primul semn de dispret total fata de toti cei aflati in incapere.