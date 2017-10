Nebunie la Mangalia: şantaje, scandaluri şi trei viceprimari

Nebunie la Mangalia: șantaje, scandaluri și trei viceprimari

Primăria Mangalia are un nou viceprimar, pe Ion Mincă, asta după ce în cursul dimineții de ieri, Constantan Filimon și-a depus demisia din această funcție ca urmare a „șantajelor continue și a presiunii din partea unor membri ai Consiliului Local Mangalia”. În tot acest timp, 10 dintre consilierii Mangaliei s-au întrunit pentru a-l demite pe Filimon și a-l plasa în funcția de viceprimar pe liberalul Lucian Vișa.„Vroiau bani și mă șantajau zilnic“Prefectul Claudiu Palaz a susținut, ieri, o conferință de presă alături de Ion Mincă și Constantin Filimon în care a fost anunțată noua conducere a administrației locale Mangalia. Filimon a explicat, ulterior, pentru Cuget Liber, că a luat această decizie din cauza proastei colaborări pe care a avut-o cu o parte dintre membrii CL, despre care afirmă că „nu făceau altceva decât să mănânce banii Mangaliei”.„Mi-am dat demisia pentru că nu poți lucra cu ei sub nicio formă. M-am chinuit să rezolv problema căldurii, am făcut tot posibilul, însă interesele erau altele. Vă spun că mă șantajau în fiecare zi, cel puțin Crăciun (Marian Crăciun – n.r.) și Moldovan (Dan Moldovan-n.r.), veneau în fiecare zi la mine în birou și-mi cereau bani pentru firmele la care sunt subcontractori. Îmi ziceau că dacă nu le dau bani, mă schimbă din funcția de viceprimar. Nu mai puteam să accept așa ceva! Am vrut să fac treabă, dar n-ai cu cine să discuți. Mulți dintre ei sunt sub nivelul mării din toate punctele de vedere. Lumea trebuie să știe de ce calitate îndoielnică sunt cei din Consiliul Local Mangalia. O perioadă i-am dat crezare lui Tusac (Claudiu Tusac-n.r.), dar după am văzut ce face de fapt. Au prăduit, el și cu anumiți consilieri, prin ADPP toate terenurile de Mangalia. Ceva trebuie făcut, băie-țașul ăsta a venit aici, la noi în oraș ca să distrugă totul!”, a declarat Filimon.Referitor la acuzațiile lui Filimon, consilierul Marian Crăciun a replicat:„Filimon trebuie să facă dovadă acestui șantaj. Nu este adevărat nimic din ce spune el. Și-a dat demisia pentru că nu a putut, sau nu a vrut să rezolve problema căldurii, timp în care el nu a fost în stare să facă acest lucru. De altfel, eu nici nu sunt acționar la nicio firmă și nu am niciun interes la vreo societate financiară”.„L-au ales viceprimar pe cel huiduit de oameni acum două zile“Menționăm că, tot în cursul zilei de ieri, mai mulți membri ai CL Mangalia s-au întâlnit la Primărie, fix în timpul conferinței pe care Palaz o susținea alături de Filimon și Min-că, pentru a-l pune în scaunul de viceprimar pe liberalul Lucian Vișa. Reamintim că în urmă cu două zile, Vișa, împreună cu un alt membru PNL din Consiliul Local Mangalia, Sorin Andrei, au fost „luați pe sus” de locuitorii municipiului pentru faptul că au votat, în mod repetat, împotriva proiectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței de CL, ce vizau rezilierea contractului cu Callatis Therm. Referitor la acest aspect și la atitudinea consilierilor locali din Mangalia, cu care va trebuie în scurt timp să colaboreze, noul vice al Mangaliei, Ion Mincă, a replicat:„Filimon și-a dat demisia de onoare pentru că nu a mai putut să lucreze cu leprele astea de consilieri. Ca să vedeți cum sunt, în timp ce noi discutam și făceam conferință de presă, ei s-au întâlnit la Mangalia și au ales un alt viceprimar. Pe cine? Chiar pe cel pe care oamenii, în urmă două zile, l-au gonit și au vrut să îl ia la bătaie pentru că vota împotriva proiectelor propuse de Filimon și bloca furnizarea căldurii. Toate scursurile s-au strâns în consiliul local, nici nu mă interesea-ză să colaborez cu hoții ăștia. Singura mea condiție pentru a reveni în funcția de vice a fost ca banii să ajungă la furnizorul de combustibil pentru ca oamenii să primească, într-un sfârșit, căldură. Mi-am dorit ca ordinele de plată să plece către Rompetrol. Oamenii vor avea căldură, în mod cert, pentru două săptămâni, iar în acest timp vom găsi soluția și pentru perioada următoa-re. Mai departe vom vedea ce vom face. Voi lucra împreună cu Filimon și cu câțiva consilieri, care sunt oameni capabili, de restul nici nu vreau să mai aud”, a explicat Mincă.Totuși, pentru ca proiectele de hotărâre să treacă, noul viceprimar va avea nevoie de o majoritate în CL, majoritatea care s-a format deja, însă pe un alt front. Astfel, așteptăm cu nerăbdare să vedem cum anume se vor desfășura următoarele ședințe de consiliu și cum vor fi votate proiectele de importanță pentru locuitorii din municipiul Mangalia.Palaz rezolvă problema călduriiCu privire la evenimentele întâmplate ieri, prefectul Claudiu Palaz a declarat că, din punctul său de vedere, Ion Mincă este noul viceprimar al Mangaliei.„Nu mi s-a comunicat nicio hotărâre legată de alegerea unui nou viceprimar. Este dreptul consilie-rilor, însă din punctul meu de ve-dere Mincă ocupă funcția de vice. El a semnat ordinele de plată, el a acceptat soluția propusă de mine pentru deblocarea problemei căldu-rii. În timpul conferinței am pus-o pe speaker pe directoarea societății firmei de termoficare, care a confir-mat că cisternele cu combustibil au plecat de la Rompetrol către centralele Callatis Therm. Acesta a garantat că oamenii vor avea căldură începând cu această seară (ieri seară-n.r.)”, a declarat Palaz.