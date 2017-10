Lucian Chitic un primar lovit de criză:

„Ne târâim, ce să facem?“

Primăria Tortoman se află și ea pe lista administrațiilor locale constănțene care, în 2011, trebuie să facă treabă cu un buget mult mai mic față de cel prevăzut anul trecut. Cu acest buget diminuat în proporție de 20-30%, primarul Lucian Chitic va trebui să acopere atât cheltuielile curente, cât și datoriile pentru proiectele din anii precedenți. Într-o astfel de situație, despre implementarea unor proiecte noi „nici nu se poate pune problema”. „Bugetul este clar mai mic cu 20, chiar 30% față de cel de anul trecut, dar ne târâim, ce să facem? Nici nu pot să vorbesc de investiții noi, trebuie să ne plătim datoriile. Acum vedem ce o să facem, sperăm că o să fie bine. Speranța moare ultima!”, afirmă primarul comunei Tortoman. Chitic declară că încă așteaptă banii de la Guvern pentru un proiect al Ordonanței 7 prin care a fost construită baza sportivă din localitate. Construcția a fost finalizată în 2010, dar Primăria Tortoman mai are de primit 310.000 lei, bani pe care trebuie să îi dea firmei care a executat proiectul. „Sperăm să primim și noi banii, pentru că am terminat baza sportivă de aproape un an. Am văzut că pentru alte primării s-au dat, poate o să îi primim și noi”, declară Chitic. Primarul spune că, în privința salariilor pentru angajații Primăriei și pentru persoanele din învățământ, situația este destul de echi-librată, pentru că există fonduri alocate. De asemenea, el afirmă că și persoanele cu handicap își vor primi indemnizațiile fără prea mare întârziere, dările lor la stat fiind achitate deja cu o contribuție și din bugetul local.