"Ne merge prost pentru că suntem conduși prost" - FOTO

1

Unii au mai fost pe scena asta...

Nu cu mult timp in urma , in acelasi loc si pe aceiasi scena , se luau de maini si cantau: Hasotti / mascariciul dereglat psihic mazare / Cap Mare dragomir / betivul adormit in intersectie (acum cu drena in pozele de la NY) / Banias / etc... Ce jigodii...! Astia in loc de vot , trebuie scuipati ! Halal tara de prosti...!