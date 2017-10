„Ne dezicem de acţiunile lui Mihai Petre”

1

mincinosi ipocriti

sunteti niste imputiti! toti! niciodata nu v-a convenit nu puteti fi mai sus decat mihai! dar dragi colegi de bpj, ati semanat vant, veti culege furtuna! halal birou care in fata lui Mihai unul nu are curaj sa zica mizeriile care le da in presa! sunteti niste lasi ordinari!