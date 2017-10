"Ne-am fi dorit să obţinem un rezultat mai bun la Constanţa"

Stelian Cristian Ion, de la USR:

"Ne-am fi dorit să obținem un rezultat mai bun la Constanța"

„Această victorie ne-a stârnit o bucurie moderată. Pe de-o parte, procentajul obținut de PSD ne-a stârnit o mare dezamăgire, iar pe de altă parte, ne-am fi dorit să obținem un rezultat mai bun la Constanța. Din păcate, nu am avut vizibilitate și nici finanțare ca să ne facem mai vizibili, însă sper ca, pe viitor, să ne extindem. Ne gândim la o extindere treptată, în marile orașe, și, în acest sens, îi chemăm pe toți cei care ne-au susținut, pe cei care ne-au dat votul să vină alături de noi. Cei care doresc să se înscrie în Uniunea Salvați România o pot face pe site-ul nostru, urmând ca, ulterior, să luăm noi legătura cu dumnealor. Sigur, vom respecta criteriile de integritate care au stat la baza formațiunii noastre politice. Cei care doresc să ni se alăture vor fi supuși unor teste de integritate”, a declarant, pentru „Cuget Liber”, Stelian Cristian Ion.Pe de altă parte, conform legii, cei doi parlamentari USR vor trebui să aibă cabinete parlamentare în județul Constanța, iar Stelian Cristian Ion a spus că se va ocupa cât de curând de acest aspect, la fel cum se va ocupa și de sediul partidului la Constanța.„Deocamdată, ca și partid, la Constanța avem un sediu provizoriu, situat pe bulevardul Mamaia, la intersecția cu strada Ion Rațiu, însă intenționăm să ne organizăm în acest sens mult mai bine, în așa fel încât constănțenii să știe exact cum să ne găsească pentru a discuta despre diverse probleme. Noi dorim să ne facem datoria pentru care am fost trimiși în parlament cât mai bine și de aceea dorim să menținem legătura cu locuitorii din Constanța. De altfel, pentru început, deoarece sunt avocat, îmi voi păstra doar câteva procese pe care le consider deosebit de importante și mă voi ocupa și de activitatea din comisii, din plen. Nu este incompatibilitate. Totuși, voi pune pe primul plan activitatea din Parlament. Dacă nu reușesc să fac față, mă voi suspenda din Barou pentru a mă dedica exclusiv activității parlamentare. Consider că așa este corect față de electorat, față de cei care au avut încredere în noi și ne-au votat”, a mai declarat proaspătul deputat Stelian Cristian Ion.