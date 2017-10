Năvodariul va avea piaţete ca în Roma

Năvodariul va avea piațete ca în Roma

Primăria Năvodari este intens implicată, în această perioadă, într-un proiect amplu de modernizare a orașului, prin restaurarea unor zone importante și transformarea acestora în piațete. Acțiunea este demarată împreună cu firma SC Termica Distribuție Năvodari, cu care administrația locală colaborează pentru majoritatea proiectelor de importanță din oraș, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și în domeniul distribuției energiei termice și mentenanței rețelei. Directorul societății, Alexandru Vasile Manu, ne-a vorbit despre piațetele ce urmează a fi inaugurate la Năvodari și despre o mică parte din proiectele multiple în care compania este implicată. Potrivit declarațiilor sale, SC Termica, în colaborare cu alți subcontractori, a lucrat la realizarea piațetelor pornind de la nivelarea terenului și până la amplasarea monumentelor, coloanelor și statuilor din bronz. Constructorii au gândit aceste piațete ca adevărate locuri de relaxare în care năvodărenii se vor putea bucura de pavele, borduri din marmură, statui din bronz, coloane romane, vegetație ornamentală și fântâni arteziene luminate. Mihai Viteazu venit de la turci Unul dintre cele mai importante proiecte este cel ce vizează construirea unei piațete la intrarea în orașul Năvodari, în apropierea parcului „Ion Dobre”, și amplasarea unei statui a voievodului Mihai Vitea-zu în centrul acesteia. SC Termica a pregătit terenul, executând lucrările de nivelare și pietruire, iar în colaborare cu o altă companie de construcții, a fost realizată pavelarea și consolidarea. Statuia voievodului a fost făcută în Turcia, este din bronz, având soclul placat cu marmură. Iluminatul va fi realizat prin felinare, iar în extremitățile piațetei, se vor găsi parapeți și jardiniere din marmură. Costurile totale pentru această investiție se ridică la 150.000 de lei. Inaugurarea statuii va avea loc în data de 15 august, cu prilejul sărbătorii dedicate Zilei Marinei, când un sobor de preoți va efectua slujba religioasă și cea de sfințire a noului amplasament. La acțiune, sunt așteptați să participe consilieri locali, oficialități locale și județene. Cel de-al doilea proiect la care compania a lucrat este cel privind reabilitarea a două locații din Zona Pieței. Conform declarațiilor lui Manu, societatea sa și-a finalizat rapid partea, lucrările fiind la stadiul de „cosmetizare” prin amplasarea florilor, elementelor de iluminat și a vegetației ornamentale. Primă piațetă este situată pe strada Midiei. Aceasta are jardiniere și bănci din marmură, felinare, lumini de ambianță, pavele și borduri moderne, coloane romane vopsite în auriu și o statuie impozantă reprezentând animalul preferat al primarului Nicolae Matei, leul. Postamentul este realizat din marmură albă și are forma unei cărți închise. Tot în această zonă, a fost pavelată platforma din fața spațiilor comerciale și a fost amplasat un gard modern, din fier forjat, care se termină într-o bordură de marmură. „Zona a fost reabilitată complet. Noi ne-am terminat treaba, am realizat tot ce înseamnă borduri, pavele, jardiniere din marmură, acum trebuie să fie plantate florile și vegetația ornamentală”, a declarat Alexandru Vasile Manu. Cea de-a doua lucrare realizată de către SC Termica în această zonă se află amplasată în spatele pieței. Aici, constructorii au pavelat un spațiu imens, consolidând parapeții și amplasând o fântână arteziană în centru. De asemenea, în apropierea Ca-sei de Cultură, a fost amplasată o statuie ce va funcționa ca o fântână arteziană. Reprezentând un pescar într-o barcă, monumentul a fost construit din fibră de sticlă, este ampla-sat pe un postament din piatră și are lumini ornamentele ce îi intensifică grandoarea pe timpul nopții. Directorul SC Termica Distribuție Năvodari a menționat că toate aceste lucrări au costat aproximativ 400.000 de lei. Alexandru Vasile Manu menționează că finalizarea la timp a lucrărilor se datorează bunei colaborări pe care compania o are cu administrația locală, dar și faptului că toți cei 120 de angajați sunt mulțumiți de activitatea pe care o desfășoară. „Există o foarte bună colaborare între noi și administrația locală. Colaborăm foarte bine cu toți consilierii locali și reușim să finalizăm lucrările în timp scurt, pentru că oamenii sunt mulțumiți de felul în care se desfășoară activitatea. Aceștia sunt devotați muncii pe care o depun și sunt dispuși să stea și peste program dacă este nevoie, pentru a nu lăsa proiectele neîncheiate”, a declarat Alexandru Vasile Manu.