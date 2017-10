Năvodariul se va transforma radical: centru pietonal, alei de promenadă, şosele noi

Năvodariul se va transforma radical: centru pietonal, alei de promenadă, șosele noi

Primăria Năvodari se află în plin proces de refacere a arterelor importante, străzilor și aleilor din oraș, propunându-și ca anul acesta să se încheie cu reabilitarea a kilometri întregi de drum prin pietruire, asfaltare și bordurare.Potrivit directorului firmei SC Termica Distribuție Năvodari, inginerul Alexandru Vasile Manu, planul de asfaltare pentru anul 2011 și pentru anul viitor include 15 străzi și patru alei, care, însumate, ajung la suprafața de 42.975 de metri pătrați.Costurile pentru aceste lucrări se ridică la aproximativ 8,3 milioane lei și sunt împărțite astfel: 840.095 lei merg la acțiunile de scarificare, 2.351.178 lei vor costa pietruirea și aplicarea stra-tului de nisip, iar 5.091.530 vor fi alocați acțiunilor de asfaltare cu strat de șapte centimetri și bordu-rare. Dintre acest lucrări, unele se află în plină desfășurare, administrația locală, împreună cu SC Termica, efectuând acțiuni de reabilitare pe strada Frunzelor, între strada Mării și strada Midiei.De asemenea, în perioada imediat următoare, vor începe lucrările de asfaltare a străzii Mesteacănului. S-a pregătit deja strada, în prezent aceasta fiind pietruită și amenajată cu borduri. Potrivit inginerului Vasile Manu, pe strada Mesteacănului, se vor lucra 1.540 de metri pătrați, doar costurile pentru asfaltare ajungând la 172.526 de lei.Un alt proiect important în domeniul infrastructurii vizează transformarea întregii zone centrale a orașului în spațiu dedicat exclusiv pietonilor. Potrivit directorului SC Termica, acest lucru va fi realizat prin lărgirea străzilor Albinelor și Albatrosului, pentru a permite devierea circulației dinspre centru către aceste rute. Alexandru Manu a menționat că lucrările au început deja pe strada Albatrosului, urmând a demara și cele de pe strada Albinelor.În ceea ce privește proiectele planificate pentru toamnă și sfârșitul anului, Manu a amintit de sistemul de canalizare pentru regiunea Mamaia Sat și de cele două drumuri importante care vor fi reabilitate în parteneriat cu administrația locală Constanța: Mamaia - Năvodari și Năvodari - Lumina. De asemenea, SC Termica are în vedere și un proiect major ce vizează realizarea șoselei de promenadă în zona Digului de Nord. Aici se vor executa lucrări ample prin amplasarea unui parapet de protecție din beton pe partea cu marea, iluminarea locației prin felinare moderne și construirea unor beach-baruri.Parcare la 10 leiPe lângă lucrările de amenajare a străzii, societatea condusă de inginerul Manu va soluționa o parte din solicitările privind locurile de parcare prin amenajarea unei parcări moder-ne în zona de lângă Blocul 160 și magazinul Penny. De asemenea, în foarte multe cartiere din Năvodari, unde au existat garaje, acestea au fost demolate, pentru se putea construi mai multe spații de parcare. În plus, în zona din spatele băncilor BRD și Raiffeisen, SC Termica va amenaja o parcare construită numai din pa-vele. Până la finalul anului, se vor realiza peste 400 de noi locuri de parcare iluminate, unde fiecare persoană din Năvodari va putea să-și închirieze propriul spațiu pentru sume de 10 lei pe lună.Sprijin pentru locuitorii din Năvodari la termoficarePotrivit declarațiilor lui Alexandru Manu, SC Termica oferă sprijin locuitorilor din Năvodari în pri-vința problemelor survenite la rețeaua de termo-ficare. Angajații firmei asigură manopera gratuită pentru orice tip de problemă, cu condiția ca mate-rialele să fie achiziționate de persoana în cauză. Manu a specificat că, iarna trecută, compania a asigurat agentul termic pentru toate apartamentele care erau branșate, „acesta fiind primul an în care locuitorii s-au declarat 100% mulțumiți de serviciu”. De asemenea, directorul SC Termica Distribuție Năvodari a menționat că, prin colaborare cu adminis-trația locală, firma sa reușește să soluționeze orice problemă de alimentare cu apă a locuitorilor.„La ora actuală, locuitorii orașului au apă caldă non-stop. Avem un consilier local pe fiecare punct termic, care preia reclamațiile și ni le transmite nouă pentru a putea rezolva defecțiunea în timp rapid”, a declarat Alexandru Vasile Manu, pentru „Cuget Liber”.Tot în acest domeniu, Manu a amintit de conducta cu pompă de irigat ce a fost amplasată în urmă cu câteva luni și care asigură udarea spațiilor verzi din oraș și alimentarea fântânilor arteziene cu apă din canal.La începutul anului în curs, SC Termica Distri-buție Năvodari s-a ocupat și de reabilitarea termi-că și a fațadelor câtorva blocuri din oraș. De aceste servicii, vor beneficia toate blocurile din localitate, firma împreună cu o serie de sub-contractori urmând a efectua lucrări generale de anvelopare.