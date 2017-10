Năvodariul se va transforma în polul de dezvoltare economică al judeţului

Năvodariul se va transforma în polul de dezvoltare economică al județului

Primarul Nicolae Matei a semnat contractul de finanțare al unuia dintre cele mai importante proiecte pentru dezvoltarea orașului, Centrul de Afaceri Năvodari. Mai mult de atât, Matei a precizat, ieri, la un post de radio, că în cinci ani, după ce se vor amortiza toate cheltuielile aferente acestei inițiative, clădirea ar putea fi transformată în sediu pentru administrația locală.Primarul Nicolae Matei s-a deplasat luni, la Brăila, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, pentru a-și pune iscălitura pe contractul de finanțare pentru Centrul de Afaceri ce va fi situat în Tabăra de copii Năvodari. Acesta este, potrivit liderului administrației locale Năvodari, „unul dintre cele mai importante proiecte pentru oraș, pentru viitorul cetățenilor care locuiesc aici, pentru mediu, turism, economie; un proiect care va fi, cu siguranță, un pol economic extrem de important pentru economia județului”.Inițiativa este finanțată prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 privind Sprijinirea mediului de afaceri regional și local și are o valoare de aproximativ 30 de milioane de lei. Potrivit datelor tehnice furnizate de Gazeta de Năvodari, noua cons-trucție va avea o suprafață de peste 16.000 de metri pătrați și va găzdui spații pentru birouri, spații administrative și săli de conferință.„Am așteptat să fie semnat acest proiect, important pentru dezvoltarea orașului Năvodari. Implementarea lui este prioritară pentru un oraș ca Năvodariul, aflat în plină dezvoltare economică și turistică. Centrul de afaceri va fi amplasat în Tabăra de Copii și este obiectivul strict al Primăriei Năvodari, o investiție care se ridică la o valoare de 28,9 milioane lei. Având în vedere că Centrul de afaceri este aducător de fonduri la bugetul local, cofinanțarea este de 50%. Ca ordonator de credite principal mi-am făcut calculele bine și orașul Năvodari poate suporta cofinanțarea tuturor proiectelor implementate pe fonduri structurale. Sunt convins că proiectul va fi un reper important pentru toți oamenii de afaceri din zonă, dar și din întreaga țară, cunoscut fiind faptul că litoralul atrage investiții de sute de milioane de euro și acest fapt este important pentru noi ca și buget local. Am semnat contractul de finanțare pentru acest proiect, iar acum urmează organizarea proce-durilor de licitație în vederea atribuirii lucrării.(… ) Vom practica prețuri mici pentru companiile care doresc să aibă sediul în această clădire, se vor putea face târguri, întruniri. Am ales Tabăra Năvodari pentru desfășu-rarea acestui proiect pentru că acolo am găsit teren disponibil și pentru că locația în sine este oportună pentru amplasarea unei clădiri cu o astfel de funcționalitate”, precizează Matei.Care sunt avantajele unui astfel de proiectÎn ceea ce privește beneficiile implementării unei astfel de inițiative la Năvodari, precizăm că Centrul de afaceri va deține un număr important de spații pentru birouri, săli de conferință, săli de expoziții. Toate acesta vor fi situate într-un ansamblu de bună calitate, ce va oferi marilor firme zone posibilitatea de a-și desfășura afacerea pe o arteră importantă de drum, respectiv cea care leagă municipiul Constanța de Năvodari. Mai mult, noul obiectiv economic oferă o bună poziție pentru toate tipurile de transport, va crea oportunitatea ofertelor de muncă pentru locuitorii orașului Năvodari și va crește numărul investitorilor.Cel mai important aspect, însă, spun reprezentanții administrației locale, este acela că orașul Năvodari va cunoaște o bună dezvoltare economică și turistică, iar încasările la bugetul local vor fi pe măsură.„Peste cinci ani, clădirea ar putea deveni sediul primăriei“În plus, primarul orașului Năvo-dari a declarat, ieri, în cadrul unei emisiuni de la un post de radio local, că în aproximativ cinci ani clădirea ar putea fi transformată în sediul administrației locale.„După cinci ani de zile în care clădirea va funcționa ca centru de afaceri, o putem transforma în sediu administrativ. Vom putea primăria acolo cu toate instituțiile și departamentele aferente, cu poliția locală, cu fiscul și toate cele”, a precizat Matei.