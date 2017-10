Năvodariul se schimbă la faţă înainte de Paşte

2

Foarte frumos. In anul 2012 in Navodariul "modern" in cartierul de langa Tabara sunt case fara electricitate,fara apa, fara canalizare , fara drumuri iar dvs va laudati ca veti pune marmura in centrul orasului. Foarte inteligent. De marmura pe jos avem nevoie. Orasul Navodari nu inseamna numai centru domnule primar. Cum puteti incasa impozite pe case care nu beneficiaza de nici un fel de utilitati si asta la numai cateva sute de metrii de centru care va fi pavat cu marmura. Ar trebui sa va fie rusine domnule Matei.