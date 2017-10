Năvodariul se modernizează cu fonduri europene: peste un milion de euro pentru o piaţă de peşte

Năvodariul se modernizează cu fonduri europene: peste un milion de euro pentru o piață de pește

Năvodariul se transformă de la an la an datorită investițiilor masive pe care administrația locală le face în infrastructura și modernizarea orașului, în ciuda crizei economice care macină România și județul Constanța implicit în ultimii ani. Asta deoarece primarul Nicolae Matei și viceprimarul Florin Chelaru au înțeles că proiectele europene sunt singura soluție pentru a aduce fonduri consistente pentru investiții. Ultimul proiect aflat pe masa administrației locale este construcția unei Piețe de pește, la standarde europene, investiție ce va depăși un milion de euro. Potrivit viceprimarului Florin Chelaru, piața va fi construită pe marginea canalului Dunăre-Marea Neagră, sub podul de la intrarea în oraș. Întreaga investiție va fi derulată prin intermediul unui proiect transfrontalier România-Bulgaria, orașul partener al Năvodariului fiind Dobrich. În urma investiției, la care Năvodariul va participa cu o cofinanțare de 2%, se va construi o piață în care producătorii locali își vor desface în fiecare dimineață marfa proaspătă, dar și o cherhana.Investiții cu greutateUn alt proiect de anvergură care este în curs de avizare este amenajarea unei zone de promenadă în orașul Năvodari. Proiectul „Amenajarea malului Mării Negre - Dezvoltarea infrastructurii turistice de utilitate publică” are o valoare de peste zece milioane de euro. Execuția va începe cel mai probabil în cursul anului viitor.De asemenea, tot prin fonduri europene, mai exact prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 privind Sprijinirea mediului de afaceri regional, se va construi la Năvodari un Centru de Afaceri, investiția fiind de 30 de milioane de lei. Potrivit datelor tehnice, noua construcție va avea o suprafață de peste 16.000 de metri pătrați și va găzdui spații pentru birouri, spații administrative și săli de conferință.Centrul de afaceri va fi amplasat în Tabăra de Copii iar cofinanțarea este de 50%. La ora lansării proiectului, primarul Nicolae Matei declara că este convins că „proiectul va fi un reper important pentru toți oamenii de afaceri din zonă, dar și din întreaga țară, cunoscut fiind faptul că litoralul atrage investiții de sute de milioane de euro și acest fapt este important pentru noi ca și buget local”. Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost deja semnat, iar acum urmează organizarea procedurilor de licitație în vederea atribuirii lucrării.Potrivit autorităților locale, Centrul de afaceri va deține un număr important de spații pentru birouri, săli de conferință, săli de expoziții. Toate acestea vor fi situate într-un ansamblu de bună calitate, ce va oferi marilor firme posibilitatea de a-și desfășura afacerea pe o arteră importantă de drum, respectiv cea care leagă municipiul Constanța de Năvodari. Mai mult, noul obiectiv economic oferă o bună poziție pentru toate tipurile de transport, va crea oportunitatea ofertelor de muncă pentru locuitorii orașului Năvodari și va crește numărul investitorilor.Cel mai important aspect, însă, spun reprezentanții administrației locale, este acela că orașul Năvodari va cunoaște o bună dezvoltare economică și turistică, iar încasările la bugetul local vor fi pe măsură.Tot la Năvodari se derulează un alt proiect european ce prevede reabilitarea și modernizarea Cantinei Sociale și Centru de zi din oraș.Inițiativa este finanțată prin POR 2007-2013 și are o valoare totală de 4.765.000 lei. Contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect este de 3.094.394,10 lei, 679.726,89 lei urmează să fie alocați din bugetul național, iar 77.022,88 lei va reprezenta contribuția primăriei.