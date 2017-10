„Năvodariul a dovedit încă o dată că este o familie mare şi unită“

Primarul Nicolae Matei:

„Năvodariul a dovedit încă o dată că este o familie mare și unită“

Ştire online publicată Luni, 29 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Week-end-ul acesta, năvodărenii au avut parte de trei zile și trei nopți de distracție, cu multă bere și muzică de calitate, cu prilejul Zilelor Orașului Năvodari.De la petrecere nu au lipsit grătarele încinse cu binecunoscuții mititei, berea, porumbul fiert, floricelele și vata de zahăr. De asemenea, zilele orașului Năvodari au reprezentat un succes și pentru comercianții care nu au ezitat să deschidă tarabe încărcate cu jucării, produse cosmetice, haine, oale și mături.Copiii au fost și ei, desigur, încântați de atmosfera de sărbătoare, aceștia având prilejul de a se da în mașinuțe, de a înălța zmeie, dar și de a fredona împreună cu artiștii preferați, cele mai noi melodii ale acestora.Dacă în prima zi, artiști ca Matheo, Petrică Mâțu Stoian, Maria Stan s-au auzit de pe stadionul Flacăra, în cea de-a doua zi a venit rândul Antoniei și Nicoletei Luciu să încingă atmosfera. De altfel, Antonia și-a găsit la Năvodari unul dintre cei mai mari fani, chiar în persoana primarului Nicolae Matei. „Este o femeie frumoasă care cântă foarte bine, după cum s-a și văzut. Antonia este belea, așa cum mi-am închipuit-o. Este preferata mea, și a celor care au venit aici să o vadă. Recunosc că nu am avut decât o singură pretenție în ceea ce privește artiștii invitați să cânte la Năvodari. Am vrut să o aduc neapărat pe Antonia, restul au fost alegerile celorlalți care au mai organizat”, a declarat Nicolae Matei.De asemenea, primarul a mai declarat că face tot ce se poate pentru a introduce Năvodariul pe harta orașelor turistice din România: „Încercăm și anul acesta să introducem orașul nostru în circuitul orașelor turistice ale României, și după cum se vede, reușim să facem asta foarte bine. Noi încercăm să organizăm în fiecare săptămână câte două, trei evenimente sportive și culturale pentru ca năvodărenii, dar și turiștii veniți aici, să aibă cu ce să se delecteze.” În acest context, Nicolae Matei s-a declarat mândru că Năvodariul devine tot mai mult o destinație preferată a turiștilor. „Mă uitam pe o statistică a poliției și am observat faptul că din ce în ce mai mulți turiști aleg să petreacă concediul la Năvodari. Foarte mulți turiști care vin în concediu la Mamaia, au ales anul acesta să vină în vizită la Năvodari”, spune Matei.„Năvodariul este curat la propriu și la figurat“Însă, adevărata preocupare a primarului Nicolae Matei rămâne soarta orașului pe care îl conduce și a concetățenilor săi. „Năvodariul este pe mâini bune. Avem proiecte importante de investiții de aproximativ 60 milioane de euro. De aceea, este bătaie pe orașul Năvodari. La Năvodari, după cum se știe, întreținerea la căldură este la jumătate față de alte orașe, și la gunoi, dar și la taxe și impozite. Năvodariul este curat la propriu și la figurat. Este un oraș european și v-o spun fără teama de a greși. Am în spate o echipă puternică de consilieri locali, oameni care muncesc foarte mult pentru orașul lor, iar năvodărenii au mare încredere în ei și în primarul lor.”Despre zilele orașului, acesta s-a arătat încă o dată încântat de tot ceea ce a reușit să realizeze: „Năvodariul a dovedit încă o dată că este o familie mare și unită. A fost un efort să organizăm și anul acesta zilele orașului, dar am reușit să o facem foarte bine. După cum ați văzut deja avem invitați artiști de bază. “În ultima seară a festivalului au urcat pe scenă artiști renumiți ca Alex Velea, Nicu Paleru, Pact și Ștefania Rareș.Sărbătoarea orașului Năvodari a culminat cu un impresionant joc de artificii, prilej cu care atât localnicii, cât și cei invitați la eveniment, au încheiat în glorie cea de-a șaptea ediție a zilelor Năvodariului.Oana MIHAI