Năstase propune Guvernului Ponta să introducă taxa pe pâine

2

a uitat

taxa pe fumarit, pe preservative, pe WC.......... In loc sa "negocieze" redeventele pentru extractia de minerale (de orice fel: metale, carbine, gaze, petrol) de 45% (asa cum are si Ghana si africanii), Bombonel a negociat la 3%(?!!!!) Apoi se pling ca n-au bani si sar pe noi cu taxele... Si in loc sa legalizeze prostitutia, de unde pot venit fonduri substantiale. (Forfetare, normal...)