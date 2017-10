„Năstase nu va avea un rol în USL, dar îl vom consulta”

2

Lectia 1-Cum se sparge un bancomat

Inainte de a invata cum se sparge un bancomat,tin sa precizez ca eu nu sparg bancomate.Deci eu respect legea.Toata lumea trebuie sa respecte legea dar azi invatam cum se sparge un bancomat.Este un fel de "Sa nu faci asa ceva acasa !" Asa gandeste Victor Ponta. El respecta litera legii dar marele procuror si premier nu pricepe ce inseamna spiritul ei.Conform legii,Nastase nu are voie in schema partidului in schimb are voie sa se amestece in politica guvernului. Nastase fa fi un fel de oracol pentru USL.Oracolul din Zambaccian este al doilea oracol ca importanta dupa Oracolul lui Ilici.Nastase si Iliescu nu au functii in partid dar asigura un fel de serviciu de consultanta in partid.Daca puscariasii au dreptul sa asigure servicii de consultanta dupa ce s-au eliberat din inchisoare inseamna ca e bine. In viitorul apropiat se vor deschide tot felul de firme de consultanta.De exemplu: CUM SE FABRICA O BOMBA(serviciu asigurat de un fost terorist),CUM SA-TI BATI NEVASTA(serviciu asigurat de un alcoolic),CUM SA FACI CAMATARIE(maestru Sile Camataru) sau CUM SA FACI TRAFIC DE CARNE VIE(serviciu asigurat de un puscarias cu experienta in domeniu) etc.