Nădrag şi Chiriţă au scos armele: cine va câştiga Hârşova?

...lupta est e lupta! ...dar stiti ca soldatii de mai schimba! Harsova va pierde mult daca in mandatul viitor va fi tot unul din fostii primari. Cu Chirita va pierde cel mai mult, pentru ca este un om lipsit de scrupule, te foloseste si cand nu mai are nevoie de tine te pune la...cos, in plus numai el are dreptate, trebuie sa se faca cum zice el. In ordine urmeaza Nadrag. Este manipulat de altii. Si are un mare defect: da drepatte la toata lumea si face cum se decide la ,,butic,,! Cred ca trebuie incercata alta varianta. Cea mai buna mi se pare Ionescu. Spirit tanar, legat prin nastere de localitate. ...Nu trebuie judecat dupa faptul ca este ginerele fostului viceprimar Stancu! Asta conteaza cel mai putin....Nici Gae nu ar fi asa de rau! Oricum este preferat primilor doi. Dar, din nefericire pentru Harsova, nu decid eu! ...si nici harsovenii in sensul de oamenii interesati in gospodarirea si dezvoltarea localitatii. Vor decide cei care asteapta de la viitorul primar ...locuri de munca, ajutoare sociale, bani,-da, pur si simplu cine va da din buzunar mai mult, garantia ca vor fi protejati in afacerile ilegale cu peste si fructe...Mai precis, cei care vor decide vor fi tiganii! ....si din nefericire, acestia formeaza majoritatea electoratului aici...trist, dar adevarat....