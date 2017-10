Mircea Banias:

„N-or să fie sâmbătă alegeri la PDL!“

Democrat liberalii constănțeni au anunțat, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă semnat de actualul lider interimar al Organizației Municipale, Florian Constantin, convocarea Consiliului de Coordonare Local (CCL). Evenimentul va avea loc, potrivit comunicatului de presă, sâmbătă, 5 iunie, în acest context urmând să fie organizate alegeri pentru Biroul Permanent Local al Organizației Municipale. De asemenea, cu această ocazie va fi ales noul lider al pedeliștilor de la municipiu, iar din acest punct de vedere amintim că cei doi contracandidați sunt deputatul Maria Stavrositu și Adrian Manole, actual prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța. Interesant este, însă, că organizarea acestui CCL vine la doar câteva zile după ce liderul interimar al Organizației Județene, senatorul Mircea Banias, declara că pedeliștii tomitani sunt, pentru moment, în expectativă și asta fiindcă de la centru va fi decis un nou calendar al alegerilor din teritoriu, dată fiind amânarea Convenției Naționale pentru primăvara anului viitor. Astfel, despre CCL-ul anunțat sâmbătă, Mircea Banias a declarat că, foarte probabil, este vorba despre o neînțe-legere și că el, personal, nu a discutat nimic cu liderul Organizației Municipale. Totodată, președintele PDL Constanța a precizat și că Florian Constantin nu s-ar fi consultat cu colegii săi din cadrul Biroului Permanent Județean (BPJ) și Biroul Permanent Local (BPL) pe marginea CCL-ului. „N-or să fie sâmbătă alegeri. Am vorbit adi-neauri (n.r. - ieri) cu președintele Boc (n.r. - liderul PDL, Emil Boc), iar el a fost foarte nemulțumit de ceea ce a aflat, pentru că altele sunt prioritățile în acest moment, nu alegerile de la municipiu din PDL Constanța”, a ținut să menționeze parlamentarul democrat liberal. Pe de altă parte, Mircea Banias a afirmat și că speră să nu se ajungă „ca pe vremea lui Dănuț Moisoiu”. „Sper să nu ajungem ca pe vremea lui Moisoiu, atunci când se organizau tot felul de CCL-uri nestatutare. Ar fi păcat”. În această ordine de idei, liderul Organizației Județene a anunțat și că e posibil ca în cursul zilei de vineri să aibă loc o ședință a Biroului Permanent Județean în care să se clarifice acest aspect. Mai mult, potrivit spuselor sale, în cursul zilei de azi ar putea să aibă loc și o reuniune a BPL-ului. Se lasă cu sancțiuni Întrebat, însă, ce se va întâmpla în contextul în care CCL-ul de sâmbătă va fi, totuși, organizat, Banias a declarat: „În acest caz voi fi pus în situația neplăcută de a-i sancționa pe cei care vor participa la această adunare. O să fac o propunere de sancțiune Biroului Permanent Național, sancțiune care ar putea să meargă până la excluderea din partid”. Pe de altă parte, președintele interimar al Organizației Județene a PDL a specificat și că, în opinia sa, CCL-ul de sâmbătă și tensiunile care se resimt în prezent în interiorul partidului nu fac decât rău formațiunii politice. „Cum să organizăm sâmbătă alegeri la municipiu? Adică nu respectăm o decizie de la centru?!? Am mai făcut o dată așa, pe vremea lui Moisoiu. Se repetă istoria, ori am văzut cât ne-a costat ceea ce s-a întâmplat atunci, ne-a luat doi ani să ne ridicăm din nou”. Totodată, senatorul PDL a spus și că „PDL Constanța ar trebui să se lupte cu PSD-ul și cu Mazăre, nu să provoace evenimente care fac doar rău partidului”. Toamna se numără… președinții În altă ordine de idei, de remarcat este că liderul democrat liberalilor de la malul mării a declarat că nu mai este convins de faptul că data de 3 iulie ar fi cel mai potrivit moment pentru organizarea alegerilor la conducerea Organizației Județene a partidului, și asta deoarece, susține el, „nu mai există presiunea organizării Convenției Naționale” și, în plus, pedeliștii tomitani nici nu au finalizat alegerile din organizațiile secțiilor de votare (OSV-uri) și nici nu au, încă, o evidență clară a membrilor de partid. Nu în ultimul rând, el a apreciat că este foarte posibil ca alegerile să aibă loc, atât în ce privește Biroul Permanent Local, cât și Biroul Permanent Județean „undeva spre toamnă”.