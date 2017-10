Muzică clasică, balet şi costume de epocă, de Ziua Cazinoului

1

este de salutat

initiativa doamnei Elena Udrea, de a finanta refacerea Cazinoului. (Dovada ca PDL da bani Constantei. E de vazut si ce firma va face reparatiile....)Ii multumim! Dar, din pacate, domnia sa lasa cladirea in administrarea aceleiasi persoane, care a distrus-o sistematic, prin lipsa de actiune. Asta inseamna ca peste 10 ani, Cazinoul va fi in aceeasi stare. Nu vrem sa irosim banii bugetului! Persoana in cauza, a declarat ca da cladirea pe 1 leu guvernului, daca o repara. Asteptam sa-i fie luata cladirea din adminsitratie, ca prost administrator. Si conform declaratiilor proprii.