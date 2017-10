„Muzeul Lucian Grigorescu trebuie redat medgidienilor”

Prefectul Claudiu-Iorga Palaz a transmis o adresă președintelui Consiliului Județean, cu solicitarea de a aproba trecerea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din Medgidia din patrimoniul Consiliului Județean în administrarea autorităților locale. „Cunosc evenimentele pe care Muzeul de Artă le-a găzduit în trecut și consider că închiderea muzeului a fost o greșeală pe care Nicușor Constantinescu are acum ocazia s-o repare, după ce el însuși a inițiat, în 2009, proiectul de hotărâre prin care muzeul a ieșit din circuitul cultural”, a declarat prefectul.