Muzeul de Istorie, pe un BUTOI CU PULBERE! Deputatul Florin Gheorghe "aruncă în aer" rezultatul concursului de directorat!

Puiu Hasotti,Luceafarul arheologiei romanesti

Pana in 1989,intelectualul roman se plangea ca este stresat de securitate.Se spunea ca intelectualii au fost "chinuiti" si amenintati de comunisti.Dupa anul 1989,intelectualul roman spune ca este stresat de lipsa banilor.Si intr-un caz si in altul,intelectualul a gasit un motiv sa ramana in palatul lui de clestar,nemuritor si rece.Eu sunt un simplu observator,un simplu muritor.Prin natura meseriei,am avut contact cu multi arheologi.Stiu ce vorbesc.Am putut ca constat ca toti arheologii,dar absolut toti,traiesc in lumea lor.Lumea lor se afla undeva in sferele inalte ale stiintei.Toti arheologii viseaza sa fie inmormantati acolo sus,in alt univers,in universul arheologiei.Prostimea,adica noi muritorii,nu avem decat sa-i admiram si sa-i urmarim cum rasar stelele si cum stralucesc ele pe bolta cereasca.Cu alte cuvinte,oamenii de stiinta,de cultura,in cazul nostru arheologii sunt interesati de gloria lor stiintifica,de doctorate de congrese,etc.Ajunsi in sferele lor inalte,niciun luceafar nu vrea sa ne priveasca in ochi.In mintea lor,stiinta este numai pentru zei.Muritorii,adica noi,trebuie sa-i privim prin sticla vitrinelor din muzeu,la TV,in pliante turistice,sau reclame la pensiuni.Niciun zeu nu poate sa inteleaga ca stiinta este si ea marfa,ca marfa poate fi vanduta si ca aduce profit.Conflictul de la Muzeul de Arheologie este un conflict in zei si muritori.Domnule Puiu Hasotti,te rog:"Cobori în jos,luceafăr blând,/Alunecând pe-o rază,/Pătrunde-n casă și în gând/Și viața-mi luminează!"