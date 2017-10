Municipiul Medgidia s-a înfrăţit cu oraşul Căuşeni din Republica Moldova

Municipiul Medgidia s-a înfrățit cu orașul Căușeni din Republica Moldova

În cursul zilei de ieri, la Prefectura Constanța a avut loc primirea unei delegații din orașul Căușeni, Republica Moldova. Delegația a fost condusă de primarul orașului Căușeni, Grigore Repeșciuc, și însoțită de primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache și viceprimarul Luminița Vlădescu.Reprezentanții orașului Căușeni au fost întâmpinați de subprefectul județului Constanța, Radu Volcinschi, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristian Darie, precum și de Ionuț Țițimeaua, director al departamentului juridic al CJC.Scopul vizitei delegației moldovene în județul Constanța îl constituie semnarea în data de 4 septembrie 2013, orele 18.00, a unui acord de înfrățire între orașul Căușeni și municipiul Medgidia.Așa cum a declarat primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, legăturile de colaborare dintre cele două primării au fost inițiate cu un an în urmă și vizează atât domeniul cultural, economic, cât și cel administrativ.Primarul orașului Căușeni a declarat că primăria Medgidia este „un frate mai mare ce îi va sprijini în drumul spre Europa”, menționând că localitatea sa, care numără aproximativ 20.000 de locuitori, are foarte multe de învățat de la partenerii români.Subprefectul Radu Volcinschi a făcut o prezentare a județului Constanța, a oportunităților de investiții din zonă, concluzionând că această colaborare este deosebit de utilă si va aduce un plus de valoare pentru activitatea dintre cele două primării.Vicepreședintele CJC, Cristian Darie, a menționat sprijinul permanent al Consiliul Județean Constanța pentru astfel de inițiative, exprimându-și bucuria că suntem gazde pentru frații noștri moldoveni care pot învăța din experiența noastră în procesul de integrare europeană.Ca o primă concretizare a acordului de înfrățire dintre cele două primării, doi experți din cadrul primăriei orașului Căușeni vor fi pregătiți în cadrul Departamentului de Proiecte Europene al Primăriei Medgidia.La întâlnire au participat și doi reprezentanți ai Asociației Pro Basarabia și Bucovina, care au sprijinit și anterior colaborarea dintre cele două localități.