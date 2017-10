Municipiul Mangalia a rămas fără apă caldă pe termen nelimitat

Liderul democrat-liberalilor din Consiliul Local Mangalia, Paul Foleanu, a făcut, ieri, un nou apel public către primarul Mihai Claudiu Tusac de a achita măcar o parte din datoriile pe care administrația locală le-a înregistrat la furnizorul de agent termic, SC Rominservices Therm SA. „De astăzi (n.r.-ieri) în municipiul Mangalia - oraș turistic european - nu mai curge apa caldă în casele oamenilor. Primarul Claudiu Tusac, deși are bani aprobați în bugetul local, refuză să facă plăți către furnizorul de agent termic. Datoriile pe care primăria le înregistrează sunt de circa 130 miliarde lei”, susține Paul Foleanu într-un comunicat de presă. El mai arată că Adunarea Generală a Acționarilor SC Rominservices Therm SA a hotărât, pe 10 august, suspendarea executării contractului de furnizare de agent termic în Mangalia, până la achitarea „unei părți însemnate din datoria pe care societatea o are față de furnizorul SC Rompetrol Rafinare SA”. Potrivit lui Paul Foleanu, în bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, aprobat de consiliul local, este prevăzută suma de aproximativ 150 miliarde lei pentru plata subvenției la energia termică. „Solicit public primarului Claudiu Tusac să își exercite atribuțiile mandatului și să plătească măcar parțial datoriile pe care primăria le înregistrează la furnizorul de energie termică, astfel încât cetățenii să se poată spăla civilizat în secolul 21. Domnule Primar, Mangalia nu are nevoie de palmieri si festivaluri, avem nevoie de apa calda!”, mai subliniază consilierul în același comunicat. Până la închiderea ediției, primarul Mihai Claudiu Tusac nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere pe acest subiect.