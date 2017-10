„Mulţi miniştri PNL vor trece la PSD în cazul ruperii USL”

„Mulți miniștri PNL vor trece la PSD în cazul ruperii USL”

O parte din actualii miniștri ai PNL ar urma să treacă la PSD dacă USL se va rupe, a declarat luni pentru Agerpres prim-vicepreședintele PDL Vâlcea, deputatul Romeo Rădulescu."Doamna Câmpeanu, domnul Chițoiu, Stroe și lista poate continua, cu liberalii care vor trece la PSD, dacă USL se rupe. Bănuiesc că vor fi și organizații din județele de sud ale României, care ar plânge după alianța cu PSD, organizații care nu prea au legături cu liberalismul și care ar pleca in corpore la PSD. Deși nu aș dori să se rupă, în acest moment PNL-ul este o remorcă a PSD-ului. Nu are identitate, nu are nimic, este precum cățelușul care se plimbă după Ponta și, dacă-i mai aruncă niște bucăți de pâine, e super fericit. PNL stă în Guvern în condițiile în care nu face nimic. PNL-ul nu are niciun cuvânt de spus în Guvern. Victor Ponta prin declarațiile de duminică, acelea că îi reașteaptă pe liberali la guvernare, îi provoacă la un puci intern pe liberalii useliști împotriva liderului Antonescu și înlocuirea acestuia cu un Tăriceanu sau alt nume flexibil", a declarat deputatul vâlcean, citat de Agerpres. În privința unei colaborări cu PNL, începând din această săptămână, Rădulescu a declarat că este prematur să se pronunțe. "Până marți, Dan Voiculescu are destule soluții pentru a reuși împăcarea celor doi lideri. Iar la municipiu, PNL are o problemă, Emilian Frâncu. Vom vedea după condamnare", a mai spus liderul PDL Vâlcea.