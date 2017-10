Muftiul României Muurat Iusuf: Islamul interzice ferm uciderea oricărui suflet

3

Am uitat sa mai zic ceva. Si sa nu uitam ca in Biblia noastra a Crestinilor nu o singura data ni se sugereaza sa ii inlaturam pe cei necredinciosi. Iar in decursul istoriei si noi am avut foarte multe etape in care fanaticii religiosi au facut prapad. Nu uita de perioada Inchizitiei in care a fost un masacru pe plan global, nu local cum a fost in cazul asta sau in cazul Siriei. Aici au murit 150 de persoane si cateva mii prin Siria. In timplul Inchizitiei milioane de oameni au pierit, poate chiar miliarde la nivel global fara sa fie consemnate undeva. Nu puteai sa deschizi gura sau sa te uiti in ochii cuiva ca te condamna de vrajitorie sau ca te rogi la satana. Cate torturi, schingiuiri, arderi pe rug si alte barbarii au mai fost facute, au ramas in anumite locuri satele si orasele goale cu doar 2 - 3 locuitori. Sau in timpul cuceririi Cetatii Sfinte de catre crestini si cavalerii templieri, cate vieti au pierit intr-un razboi chipurile sfant din cauza fanatismului. Nu trebuie sa aratam cu degetul si sa ne vedem lungul nasului ca si noi am avut perioade negre din cauza interpretarii gresite a cartii sfinte.