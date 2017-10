MRU: „Este incredibil ce se întâmplă cu dreapta politică. Treziţi-vă, oameni buni!”

1

MRU este dezamagit

Dl MRU se lamenteaza degeaba.Ne asteptam la un punct de vedere pe masura realitatilor.Nu credem ca este atat de naiv incat sa creada ca in Romania exista "dreapta" si "stanga".Partidele romanesti nu au ideologii,ci etichete doctrinare puse pe partide.Ele n-au nici o legatura cu democratia,liberalismul sau social-democratia.Partidele n-au ce face cu doctrina,programul sau statutul.Ele nu vor decat voturi,cat mai multe,indiferent prin ce mijloace pot fi ele obtinute.Electoratul nu voteaza pentru un program sau altul ci pentru a pedepsi sau rasplati un partid sau alianta pentru ce a dat sau nu a dat.Ba mai rau,pentru a rasplati demagogia.Actualii lideri de partide sau parlamentari nu se gandesc la altceva decat la chiverniseala,la recuperarea cheltuielilor facute in campania electorala si la satisfacerea clientelei politice.O politica noua se face cu oameni noi.Daca dl MRU vrea o "dreapta "reala,atunci,daca este intr-adevar capabil,s-o faca fara cei pe care-i critica,sa renunte la alianta paguboasa cu PDL si sa stranga in jurul sau tinerii dornici de o reala schimbare.Era gata sa credem ca noile formatiuni politice conduse de tineri vor fi capabile sa faca sau sa inceapa schimbarea mult dorita.dar in momentul in care te aliezi cu un partid in care nu exista coeziune si disciplina,nu poti decat sa ajungi la rezultatul pe care-l deplange MRU.Si PNL pretindea ca este de dreapta si asta nu l-a impiedecat sa ajunga in haznaua USL