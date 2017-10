Motivele pentru care Crin Antonescu a decis să revină în cursa pentru prezidenţiale

Motivele pentru care Crin Antonescu a decis să revină în cursa pentru prezidențiale

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a explicat, ieri, de ce a decis să revină în cursa pentru alegerile prezidențiale din toamnă.El a spus că atât retragerea, cât și revenirea sa în cursa pentru Cotroceni nu au avut legătură cu negocierile cu PDL pentru unificarea dreptei.„Și anunțul meu de retragere și revenirea mea nu au nicio legătură cu PDL. Nu a fost vorba de nicio altă sugestie, de niciun element din afara PNL. Am avut impresia că, în PNL, părerile sunt împărțite. Am constatat că domnul Klaus Iohannis nu mai respinge...pentru că și domnia sa spusese că nu pune problema candidaturii la președinție. Văzând că ia în considerare și domnia sa, am făcut acest pas, să vedem dacă rapid se cristalizează o formulă în PNL și mai departe”, a spus fostul președinte al Partidului Național Liberal.Totodată, Crin Antonescu a menționat că, un alt motiv pentru care a decis să revină în lupta pentru funcția supremă în stat a fost convingerea foarte puternică a unor oameni din PNL că el ar fi cel mai nimerit candidat pentru Președinția României.