Motivarea condamnării în cazul lui Liviu Dragnea

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Dragnea primește motivarea în dosarul Referendumului, în care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.Documentul are peste 300 de pagini, în condițiile în care, pe lângă Liviu Dragnea, au mai fost judecate alte circa 70 de persoane.Judecătorii motivează că este suficientă o pedeapsă cu suspendare, deoarece Liviu Dragnea nu are antecedente, transmite Digi24.ro.Magistrații explică și de ce au majorat pedeapsa de la un an la doi ani de închisoare cu suspendare. Atitudinea fostului secretar general al PSD, de negare a faptelor, pe tot parcursul procesului, este suficient pentru a dispune o pedeapsă mai mare.Liviu Dragnea a primit sentința definitivă în aprilie 2016.Președintele PSD a fost acuzat că, în vara lui 2012, înainte și în timpul derulării referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României, a pus la punct un sistem menit să deturneze rezultatul votului, pentru a se întruni cvorumul necesar demiterii.Împreună cu 74 de președinți și membri ai unor secții de votare, Liviu Dragnea a complotat pentru trucarea rezultatului de la referendumul din 2012. A ordonat liderilor PSD din țară să scoată cât mai mulți oameni la vot și să îi pună să voteze pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte, spun procurorii. Tot el ar fi pus la punct un sistem național prin care să știe de câte voturi mai este nevoie pentru a-l debarca de la Cotroceni pe șeful statului.