Moţiunea PNL a picat. Guvernul Tudose rămâne în funcţie

Moțiunea PNL a picat. Guvernul Tudose rămâne în funcție

Guvernul Tudose s-a confruntat, ieri, cu prima moțiune de cenzură în Parlament, însă nu a avut emoții deoarece, încă de la început, au existat șanse slabe ca demersul opoziției să aibă succes, în condițiile în care UDMR a anunțat că se abține, rămânând să fie votată de aleșii PNL, USR și PMP.Votul a fost secret cu bile, fiind necesare voturile majorității senatorilor și deputaților pentru ca moțiunea să treacă. La final, moțiunea nu a întrunit suficiente voturi pentru a determina căderea Guvernului Tudose. Potrivit datelor oficiale, din totalul celor 465 de parlamentari, au fost prezenți 317. Dintre aceștia, au votat doar 185, în felul următor: pentru - 159, împotrivă - 3, abțineri - 23. Drept urmare, moțiunea a fost declarată oficial ca respinsă.Moțiunea de cenzură „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, inițiată de PNL, a fost dezbătută și supusă votului plenului reunit al celor două Camere și a fost semnată de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP și trei deputați independenți. Opoziția solicită retragerea încrederii acordată Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei și scoaterea României din UE, afirmând că demiterea Guvernului trebuie să ducă la abrogarea OUG care a generat „haosul fiscal”, potrivit textului moțiunii de cenzură. Totodată, liberalii au organizat, simultan, o manifestație în fața Palatului Parlamentului, un lanț uman în jurul clădirii.În tot acest timp, președinții celor două Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, nu au participat la dezbateri, preferând să meargă la o discuție cu organizația de pensionari a PSD. Ei au revenit în sală doar în momentul în care a vorbit premierul Mihai Tudose, părăsind sala imediat ce șeful Guvernului a terminat de vorbit.În cadrul moțiunii de cenzură, premierul Mihai Tudose a prezentat un bilanț al mandatului său. Printre altele, el a declarat că singura problemă reală din moțiunea de cenzură se referă la angajații din IT, dar că Executivul va aproba, săptămâna viitoare, o ordonanță de urgență, astfel încât niciunui salariat din mediul IT să nu îi scadă veniturile.În altă ordine de idei, rând pe rând, de la tribuna Parlamentului au luat cuvântul mai mulți politicieni dintre cei care au inițiat moțiunea.„PSD rămâne, în mod evident, cel mai mare dușman al democrației și la fel de intolerant cu libertatea de exprimare ca în anii ‘90. Este limpede pentru toată țara că liderii actualei coaliții de guvernare aleargă într-o direcție opusă României. Acțiunile acestui Guvern sunt din ce în ce mai evident orientate împotriva interesului național. Se guvernează împotriva cetățenilor, iar sfidarea și aroganța de care ați ajuns să dați dovadă au atins cote greu de imaginat. Domnilor absenți, Dragnea și Tăriceanu, domnule Tudose, dragi colegi, au mai fost aroganți cu dosare penale, însă niciunul nu a îndrăznit asemeni dumneavoastră să schimbe legi și reguli pentru a scăpa din fața justiției sau de eventuale sentințe”, a spus liberala Raluca Turcan.În plus, optimist că acest Guvern ar putea să fie schimbat, liderul PMP, Traian Băsescu, a făcut chiar o propunere pentru un nou premier.„Și pentru că am convingerea că această moțiune de cenzură are mari șanse să treacă și pentru că nimeni nu a făcut vreo propunere, vă propun și primul ministru, dragi majoritari - Siegfried Mureșan. Actualul vicepreședinte al Comisiei de buget-finanțe a Parlamentului European și negociator al Parlamentului European cu Consiliul European pentru bugetul anului viitor”, a spus Traian Băsescu.Totodată, președintele USR, Dan Barna, a declarat că, până acum, guvernul condus de Mihai Tudose a îndeplinit doar 3% din programul de guvernare, în condițiile în care, în vară, coaliția PSD-ALDE și-a demis propriul guvern pentru că a realizat „doar 13 la sută” din programul de guvernare.