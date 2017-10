Moţiunea de cenzură, între speranţa lui Mazăre şi convingerile lui Banias

Moțiunea de cenzură, între speranța lui Mazăre și convingerile lui Banias

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Boc, citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului și programată pentru dezbatere pentru data de 27 octombrie, este privită, de către parlamentarii constănțeni, fie cu speranță, fie cu scepticism. Intitulată „Moțiunea României, moțiune populară“, aceasta împarte deputații și senatorii constănțeni în susținători și contestatari. Pentru adoptarea moțiunii de cenzură sunt necesare 236 de voturi, ceea ce presupune un număr mai mare decât cel al parlamentarilor din partidele de opoziție. Aceasta a fost semnată de 209 parlamentari și prezintă zece motive pentru care se impune demiterea Cabinetului Boc. Și pentru că Opoziția are nevoie de votul parlamentarilor de la Putere, se va apela la negocieri cu fiecare deputat și senator în parte. Astfel, se pare că primii vizați sunt cei opt parlamentari independenți. O parte dintre aceștia ar fi dispuși să voteze moțiunea, ceea ce, cel puțin teoretic, ar duce la următorul rezultat: 223 de voturi. Însă chiar și așa ar mai fi nevoie de voturi. În preambulul moțiunii se menționează că inițiativa ar reprezenta sancționarea activității actualei guvernări și că nu ar fi un demers ideologic. Există, însă, voci care susțin că textul moțiunii este slab argumentat și, mai mult, se pare că inclusiv parlamentari social-democrați recunosc acest aspect. În plus, surse din interiorul PNL au declarat că liderul liberal, Crin Antonescu, le-ar fi cerut peneliștilor în ședința Biroului Politic de la începutul acestei săptămâni să fie mai temperați pe marginea moțiunii de cenzură. Antonescu le-ar fi transmis liberalilor că șansele moțiunii de a fi adoptată sunt reduse. Alexandru Mazăre, senator PSD „Eram mai optimist în privința șanselor acestei moțiuni, dar am constatat că cei de la PDL aruncă în luptă toate armele: promisiuni, contracte cu statul, șantaj. Totul pentru ca parlamentarii din arcul guvernamental să nu voteze. De aceea, o parte din ei sunt mai ezitanți decât erau în urmă cu o săptămână. Trebuie urmărit cum va vota fiecare și, apoi, ce contracte va avea cu statul. Nu în ultimul rând, fac un apel la deputații minorităților din Constanța, Aledin Amet și Iusein Ibram, spunându-le să se gândească de zece ori înainte de a respinge moțiunea. Vor trebui să se uite în ochii oamenilor pe care îi reprezintă, oameni care fac parte din comunitatea turco-tătară”. Mircea Banias, senator PDL „Nu cred că sunt șanse ca moțiunea să treacă. Nici în seriozitatea demersului nu cred, și nici că PSD-ul își dorește cu adevărat să ajungă acum la guvernare. Este doar un nou exercițiu de imagine al Opoziției, cu speranța de a mai câștiga niște procente. Nu cred că parlamentarii vor fi cumpărați, asta este o speculație fără un suport real. Colegii mei senatori, care susțin actualul Guvern, n-au nevoie să fie cumpărați. Mai mult, există, cu siguranță, inclusiv colegi din Opoziție care nu vor vota moțiunea. Chiar dacă Guvernul ar cădea, ar fi în continuare rolul președintelui să desemneze un nou premier și probabil că în noul Cabinet s-ar regăsi și o parte dintre actualii miniștri”. George Dragomir, deputat PNL „Nu știu dacă pot să cred în șansele acestei moțiuni, dar pot să sper. Orice guvern ar înlocui actualul guvern și oricine ar fi premier, noul guvern ar fi mai bun decât acesta. Mai prost de atât nu există. Atunci când spun că sper ca această moțiune să treacă mă gândesc la câțiva dintre colegii parlamentari de la PDL. Sper ca în noaptea de dinaintea moțiunii să se gândească la oameni. Printre colegii liberali nu vor fi trădători, fiindcă în PNL s-au terminat trădătorii. De fapt, trădători nu vor exista în Opoziție în cazul moțiunii. În niciun caz. Cât despre colegii de la UDMR, cel mai probabil ei își vor maximiza șansele ca moțiunea să nu treacă. Vor face un troc, în funcție de amendamentele pe care vor să le aducă la Legea educației și nu vor vota moțiunea”. Aledin Amet, deputat UDTTMR „Eu nu sunt de capul meu în Parlament. De aceea, în cursul zilei de azi (n.r. - ieri) voi avea o discuție cu membrii biroului executiv al UDTTMR pe marginea votului pe moțiune. Eu reprezint o comunitate și trebuie să exprim voința ei. Dacă mi se va spune să votez moțiunea, asta voi face. De asemenea, urmează ca luni să avem o ședință la nivelul grupului minorităților din Camera Deputaților. Dar oricum ar fi, eu voi respecta decizia UDTTMR. Apelul senatorului Alexandru Mazăre nu mă surprinde. Dar greșește dacă încearcă să ne scoată pe noi țapi ispășitori. Mă pot uita în ochii oamenilor, iar conștiința mea e legată de bunul mers al lucrurilor în comunitatea pe care o reprezint”.