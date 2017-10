Moţiunea a fost prezentată, ieri, în plenul Parlamentului

Moțiunea a fost prezentată, ieri, în plenul Parlamentului

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Moțiunea de cenzură a PSD a fost prezentată ieri, în plen, senatorilor și deputaților. Documentul, intitulat "1000 de zile de haos - Sfârșitul guvernării de dreapta" face o radiografie dură celor trei ani de guvernare de dreapta și a fost citit de senatorul PSD Cristian Diaconescu. Ședința a început cu o întârziere de jumătate de oră, pentru că parlamentarii nu au ajuns la timp în sală. Prin moțiunea de cenzură prezentată ieri în plenul parlamentului, social – democrații cer demiterea guvernului și stabilirea unei noi formule executive. „După șase luni de guvernare dezamăgitoare, constatăm că Guvernul nu mai patinează, ci se scufundă. În această situație, avertismentul nostru dat în Parlament pe data de 3 aprilie – «până la urmă, singura soluție va fi o mașină nouă» - se concretizează prin această moțiune de cenzură", a spus Diaconescu. La citirea moțiunii, au fost prezenți în sală și membrii Guvernului, în frunte cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. La final, premierul a declarat: „Azi (n.n. ieri) am ascultat textul moțiunii, comentariile îmi rezerv dreptul să le facem la momentul dezbaterii. Azi nu fac nici un comentariu în legătură cu textul moțiunii". Liderul PSD Mircea Geoană s-a arătat ieri pregătit de marea confruntare din Parlament, cu guvernul Tăriceanu. „Tăriceanu vede în continuare moțiunea ca un instrument de șantaj pentru accederea PSD la guvernare, este fals. Suntem pregătiți cu mic cu mare să votăm moțiunea, iar săptămâna viitoare toți ai noștri vor fi la votul moțiunii, noi vom fi aici să votăm moțiunea", a declarat Geoană. Documentul va fi supus votului Parlamentului săptămâna viitoare. Potrivit hotărârii conducerilor celor două camere, votul va fi secret cu bile. Pentru a fi adoptată de parlament, moțiunea de cenzură are nevoie de votul a 232 de senatori și deputați. Teoretic, dacă PLD și PD își vor menține sprijinul pentru moțiune, social-democrații ar putea obține cu 20 de voturi mai mult decât este necesar pentru ca moțiunea să treacă de parlament, iar guvernul Tăriceanu II să fie debarcat.