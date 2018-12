Moțiune de cenzură: "Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi"

„Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi”, se arată în textul moțiunii de cenzură a Opoziției, document intitulat „Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, rușinea României!”, semnat de 163 de parlamentari.„Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opoziției, ci o urgență națională! Grupul infracțional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României, a slăbit statul, ca să și-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând. Afirmăm cu putere și cu toată responsabilitatea că este periculos pentru interesele naționale ca țara să rămână pe mâna acestui grup infracțional organizat, care distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică a României, într-un moment de instabilitate internațională. Cei care vor încerca să-l salveze, din nou, pe Liviu Dragnea, împotriva României, vor purta pe umeri o răspundere istorică. Pentru că alegerea pe care o veți face azi, doamnelor și domnilor din PSD, ALDE și UDMR, este între Liviu Dragnea și România”, se arată în textul moțiunii de cenzură transmis de Biroul de presă al PNL.Potrivit moțiunii, remanierile succesive guvernamentale nu au făcut decât să demonstreze că, „pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puțin alte 3-4 rezerve și mai slab pregătite, cu care sunt umiliți tinerii care au crezut în zicala «cine are carte, are parte»”.„Și tinerii pleacă! 23% dintre tineri spun că au de gând să plece din țară în următorul an, iar aproape jumătate în următorii cinci ani. Sărăciți prin politicile voastre incompetente nu doar românii, ci chiar România, de viitorul ei! În fapt, împărțeala de scaune guvernamentale nu a fost decât rezultatul răfuielilor și împărțelilor, în stil mafiot, între găști infracționale în interiorul principalului partid de guvernare. Ați girat o ultimă remaniere de guvern, însă constatăm că cei mai neperformanți miniștri stau în continuare bine țintuiți în scaunele lor. Pentru Liviu Dragnea, ați aruncat România într-o stare de instabilitate politică fără precedent după 1989!”, se arată în document.Partidele de Opoziție vor depune vineri moțiunea de cenzură, astfel încât documentul, semnat de 163 de parlamentari, să fie citit luni în plenul reunit al Legislativului, iar joi să fie votat.